Krankenhaus-Serie "Lenox Hill": Ein unscheinbarer Doku-Hit

Den beiden israelischen Serienschöpfer*innen Adi Barash und Ruthie Shatz gelingt es, den Ärzten und Ärztinnen ganz nahezukommen. So menschlich und verletzlich wie in dieser Dokuserie zeigen sich die sogenannten "Halbgötter in Weiß" selten.

Das wahre Gesicht des Amerikanischen Traums

Besonders stark ist "Lenox Hill" auch dann, wenn sie uns einen Einblick in das amerikanische Sozial- und Gesundheitssystem gewährt, das viele Menschen in New York am seidenen Faden hängen lässt. Nirgends werden die Unterschiede zwischen arm und reich so deutlich wie im Krankenhaus, wo die Krankenversicherung darüber entscheidet, wie lange und wie gut ein Patient oder eine Patientin leben wird. Ob ein Medikament oder gar die Tumor-Entfernung bezahlt werden.

"Lenox Hill" spendet acht Folgen lang sehr viel Hoffnung und Trost, obwohl wir auch Patient*innen sterben sehen. Und als Bonus gibt's noch eine brandaktuelle Sonderfolge obendrauf, die den Ausbruch der Corona-Pandemie in New York dokumentiert. Das ist so eindrücklich gelungen, dass sich die Autorin spätestens nach dieser Folge ein paar Tränen aus dem Gesicht wischen musste.

"Lenox Hill" ist bei Netflix abrufbar.