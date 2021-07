"Kraftvoller" Sturmschaden: Wird Stuttgarter Opern-Dach Denkmal?

Im Netz und persönlich habe er nur positive Reaktionen bekommen, so Rivoir im Gespräch mit dem BR. Manch einer habe von einer "tollen Idee" gesprochen. "Das Ding, so wie es jetzt ist, muss ja gesichert werden, das ist scharfkantig. Das müsste man auf einen Sockel stellen oder sich irgendetwas anderes überlegen. Wenn es da dauerhaft bleiben soll, muss das Objekt weiterentwickelt werden, als Rohling, der von Menschenhand modifiziert werden müsste", so Rivoir. In seinem Brief an die Politiker-Kollegen heißt es: "Deshalb schlagen wir vor, einen Wettbewerb mit Künstlerinnen und Künstlern zu veranstalten, dieses Objekt weiterentwickeln, zu sichern und als dauerhaft angelegte Skulptur im Schlossgarten zu verorten. Ein Standort könnte zum Beispiel am Landtag sein, schließlich war dort vor der Sanierung eine Skulptur von Henry Moore, die nun in der Staatsgalerie untergekommen ist und unseres Wissens eine Rückkehr nicht geplant ist."

Oberbürgermeister zeigt sich offen für Idee

Das Kupfer-Knäuel habe eine "skulpturenhafte kraftvolle Ausstrahlung": "Einerseits natürlich als Symbol für die Sanierungsbedürftigkeit des Littmannbaus, andererseits aber auch als Ausdruck der Folgen des weiter fortschreitenden Klimawandels." Stuttgarts Rathauschef Nopper zeigte sich für die Idee durchaus offen: "Es lohnt in jedem Fall, genauer hinzusehen, ob das Knäuel im Schlossgarten bleiben kann", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Eine Art optisches Vorbild für ein "Trümmerkunstwerk" gibt es mit der "Großen Kugelkaryatide" des deutschen Bildhauers Fritz Koenig in New York. Die in den USA als "The Sphere" bekannte Skulptur war bei den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center sichtbar, aber nicht bis zur Unkenntlichkeit beschädigt worden und wurde am 16. August 2017 fast unsaniert in unmittelbarer Nähe des alten Standorts als "politisches Mahnmal" für "9/11" wieder aufgestellt. "Jetzt hat sie eine andere Schönheit, eine, die ich mir nie vorstellen konnte. Sie hat nun ihr eigenes Leben – ein anderes als jenes, das ich ihr gegeben habe", hatte Koenig vor seinem Tod am 22. Februar 2017 über sein Werk gesagt. Womöglich trifft das demnächst in ähnlicher Weise auch auf das Stuttgarter Kupferdach zu.