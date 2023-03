Kraft und Magie des Fluchens

Und damit zur Frage, ob wir das wirklich wollen. Was liegt denn an Schönheit und Hässlichkeit, an Tradition und Subversion, im "Scheiße-Sagen" und wollen wir das wirklich aufs Spiel setzen?

Ein Wort mit ungeheurer Klarheit

Wer zu einer Entscheidung kommen will, greift am besten zu "Das Feuchte und das Schmutzige", Hans-Martin Gauger heißt der Autor dieser Linguistik der vulgären Sprache. Und darin erfährt man, was man immer schon geahnt hat, aber doch nicht selbst hätte formulieren können. Zum Beispiel, dass – wer Variantenreichtum einer Sprache schätzt und außerdem glaubt, dass Klarheit zur sprachlichen Schönheit dazugehört – unbedingt festhalten muss am Scheiße-Sagen. Hören wir dafür noch einmal auf einen Helmut, einen erwachsenen dieses Mal: "Fünf halbwegs normale Jahre! Und dann ging mit der Arbeitslosigkeit die große Scheiße wieder los." Helmut Schmidt, 1968 im deutschen Bundestag.

Ein Beispielsatz, der noch einmal daran erinnert, dass das Deutsche "die Scheiße" und "den Scheiß" kennt, manchmal synonym verwendet, manchmal aber auch voneinander unterscheidet. Das macht ein anderer Helmut Schmidt-Satz noch klarer. Die Investmentbanker, wetterte Schmidt in der "Zeit", hätten uns "in die Scheiße geritten".

Typisch deutsch

So formuliert ist der Satz umgangssprachlich, aber korrekt. Umgangssprachlich und unkorrekt wäre er, hätte Helmut Schmidt gesagt, diese Männer hätten uns in „den Scheiß“ geritten. Warum wir zwischen dem Scheiß und der Scheiße unterscheiden, was davon zum Metaphorischen und was zum Konkreten tendiert: Darüber diskutiert die Wissenschaft bis heute. Aber genau diese Nuancen in der Verwendung … von der und dem Scheiß, dem "Schiss" oder "Schiet", dem "shit", Scheibenkleister und so weiter und so fort tragen dazu bei, dass unsere Sprache in diesem Feld besonders varianten- und erfindungsreich ist.

Für "scheißen", kleingeschrieben, gilt übrigens dasselbe: Man kann bescheißen, anscheißen, zusammenscheißen oder verscheißen. Und wem all das zu viel ist, wer findet, Helmut Schmidt hätte den deutschen Bundestag mit seinem offenen Umgang in Sachen Scheiße sowieso entehrt, wer meint, immerhin Frauen sollten doch bitte nicht fluchen, oder wer – als sozialer Aufsteiger – versucht, die eigene Sprache von Schimpfwörtern frei zu halten, um sich nicht zu verraten, der sollte über diesen Satz nachdenken: "Das ist, um es auf gut deutsch zu sagen, richtige Scheiße." Heißt doch: die Scheiße gehört für uns unbedingt zum Deutschen dazu, sogar zum guten Deutsch, da: unmissverständlich und eindeutig.

"Ein deutscher Sonderweg"

Und da wären wir beim lange angekündigten und aktuell drohenden Kulturwandel: Denn "Scheiße" ist wirklich stark mit dem Deutschen verbunden, so stark, so auffällig ist das, dass Experten wie Hans-Martin Gauger von einem "deutschen Sonderweg" sprechen. Wo die englische, italienische, die französische und man könnte noch etliche weitere Sprachen nennen, wo also all diese Sprachen eher ins Sexuelle abbiegen, setzt die deutsche Sprache traditionell auf Exkremente und aufs Anale. "Fuck off" würden wir mit "verpiss dich!" übersetzen, "fuck" mit "scheiße", eine Situation, die "fucked up" ist, wäre total "beschissen" und wir selbst in ihr "am Arsch".

Die Frage ist nun: Wollen auch wir bald vor allem sexuell-aufgeladen fluchen und damit die schöne Klarheit der "Scheiße" aufgeben? Dieses Wort ist immer negativ, da gibt es keine Missverständnisse, keine Ambiguität, was man von den sexuellen Entsprechungen wirklich nicht behaupten kann, eigentlich doch aber "fucking great" ist.

Unbedingt reglementieren!

Wenn Sie also sprachmagisch tätig werden wollen, weil Sie sozusagen sprach-konservativ dem Scheiße-Sagen zugeneigt sind, dann bleibt nur eins. Das Scheiße-Sagen unbedingt zu reglementieren. Keine andere Strategie dürfte ein Wort wieder mit mehr Zauberkraft aufladen als die Ablehnung der Alten. Bleiben Sie spießig! Verbieten Sie das Scheißesagen auf dem Spielplatz, verbannen Sie alle Verniedlichungen der Exkremente aus den Kinderzimmern – wie sollte ein Wort, das Leitthema der sprachlichen Früherziehung war, noch tabuisiert sein? Und zelebrieren Sie die Erleichterung, wenn Sie selbst es sagen, dieses traditionsreiche, wunderschöne, magische Wort.