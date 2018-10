KP Brehmer: Politische Kunst im Neuen Museum Nürnberg

Das Neue Museum Nürnberg zeigt ab heute eine umfassende Ausstellung zum Werk von KP Brehmer. Der 1997 verstorbene Künstler zählt zu den wichtigsten Vertretern des "Kapitalistischen Realismus" – einer Kunstrichtung, die das kapitalistische Gesellschaftssystem der 1960er- bis 1980er-Jahre an den Pranger stellt.

Nationalfarben neu verteilt

Die Werkschau umfasst Bilder, Collagen, Installationen, Filme und Textilarbeiten. Gezeigt wird auch eines der bekanntesten Werke von KP Brehmer: "Die Korrektur der Nationalfarben", eine riesige Deutschlandfahne, die von der Decke der Ausstellung hängt. Hier sind die Nationalfarben neu verteilt: Viel Gelb, das für Großkapital steht, wenig Schwarz und Rot für den Mittelstand und die restlichen Haushalte. Damit wollte der Künstler KP Brehmer ein deutliches Zeichen für die ungleichen Besitzverhältnisse in Deutschland setzen.

Kritische Haltung gefordert

Seit den frühen 1960er-Jahren hinterfragte Brehmer auch mediale Bilder und Werbeplakate. Dabei war es stets sein Anliegen, eine kritische Haltung gegenüber den kapitalistisch gesteuerten Medien zu fördern. Die Ausstellung mit mehr als 200 Werken ist eine Gemeinschaftsproduktion des Neuen Museums Nürnberg, der Hamburger Kunsthalle, des Gemeentemuseums in Den Haag und Arter Istanbul. Die Ausstellung in Nürnberg endet am 17. Januar 2019.