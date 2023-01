Kostenloser Sonntag in Augsburger Museen

Mit dem Neuen Jahr ist in Augsburg der Besuch der Dauerausstellungen der großen Museen der Stadt sonntags kostenlos – dazu zählen das Maximilianmuseum, das Schaezlerpalais, das Römerlager im Zeughaus und das H2 im Glaspalast. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren haben ab sofort sogar jeden Tag freien Eintritt in diese Dauerausstellungen.

Museen als Begegnungs- und Erlebnisorte

Augsburgs Kulturreferent Jürgen K. Enninger freut sich über diese vom Kulturausschuss beschlossene Neuerung: "Gerade in Krisenzeiten schaffen Kunst und Kultur einen Deutungsrahmen, der uns im Alltag stärkt. Nicht umsonst ist Kultur im letzten das, was unsere Gesellschaft bei allen Belastungen zusammenhält, sozusagen der soziale Kitt", heißt es auf der Homepage der Stadt. Die Dauerausstellungen der Kunstsammlungen und Museen hätten für alle aus allen Epochen etwas zu bieten, sie könnten auch als erweiterte Klassenzimmer für die Schulen dienen.

Auch Christof Trepesch, Leitender Direktor der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, begrüßt die Neuordnung des Eintritts. Er sieht die Museen als "Begegnungs- und Erlebnisorte für alle". Dank des freien Eintritts bekämen die Besucher die Möglichkeit, "die Schätze der Dauerausstellungen ganz neu zu entdecken", zum Beispiel auch nur einmal ein bestimmtes Kunstobjekt ganz intensiv zu betrachten: „Man kann beim Spaziergang durch die Maximilianstraße ganz einfach einmal durch die Barockgalerie und den Rokokofestsaal flanieren. Oder man nimmt sich im Maximilianmuseum nur eine Abteilung zur Stadtgeschichte vor und den Museumssonntag darauf eine andere“, so Trepesch.

2024 will Augsburg Bilanz ziehen

Die Sonderanstellungen der Museen kosten allerdings weiterhin Eintritt. Den kostenfreien Besuch an Sonntagen hatte der Kulturausschuss im Dezember als einjähriger Testphase beschlossen. Begleitend soll das Angebote in der Kunst- und Kulturvermittlung stärker "auf eine diverse Stadtgesellschaft abgestimmt werden", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Augsburg. 2024 sollen die gewonnenen Zahlen und Erfahrungen erneut diskutiert werden.