Kostenlos ins Unesco Welterbe: Opernhaus Bayreuth lädt ein

Das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth feiert seine Aufnahme in die Welterbeliste der Unesco vor zehn Jahren. Und das mit kostenlosen Führungen und Sonderführungen am heutigen Mittwoch, so die Museumspädagogin der Schlösserverwaltung, Kornelia Weiß.

"Bayreuth Baroque" startet im September im Opernhaus

Neben den üblichen 45-minütigen Führungen haben Besucher auch die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen zu schauen – wie etwa auf den Dachboden oder in die Klimazentrale im Keller. Nur wenige Wochen nach der Ernennung zum Welterbe 2012 musste das Opernhaus für sechs Jahre schließen. Umfangreiche Restaurierungs- und Instandsetzungsarbeiten waren notwendig. Das Opernhaus in Bayreuth zählt als das bedeutendste und besterhaltene Beispiel für eine barocke Theaterkultur aus dem 18. Jahrhundert, die noch immer authentisch erlebt werden kann.

Noch heute wird das Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth – nicht zu verwechseln mit dem Festspielhaus am Grünen Hügel – in den Sommermonaten bespielt. Am 7. September startet beispielsweise das noch junge Opern-Festival "Bayreuth Baroque".