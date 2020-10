Kostenexplosion: Bürgerbegehren zum Theater Augsburg startklar

Er habe sich umgehört in den vergangenen Tagen und Wochen, sagt Alexander Süßmair am Rande der Pressekonferenz. Auch bei Menschen, die gerne ins Theater gingen. Und immer wieder habe er gehört: "Das kannst du den Leuten nicht mehr erklären".

Gemeint ist die Sanierung des Augsburger Staatstheaters, deren voraussichtliche Kosten immer weiter in die Höhe geschnellt sind. Jetzt wollen Süßmair und die beiden anderen Initiatoren des Bürgerbegehrens die Planungen stoppen.

Kein "Augen zu und durch" bei der Sanierung des Staatstheaters

Süßmair ist überzeugt, dass das Sanierungsprojekt in seiner jetzigen Form keine Legitimationsgrundlage mehr hat. Angesichts der Kostensteigerungen gehe es nicht an, dass das Rathaus einfach weitermache: "Es kann nicht sein, dass sich Augsburg mit 'Augen zu und durch' in dieses Projekt stürzt!"

Deshalb müsse jetzt die Bevölkerung entscheiden, sagt der langjährige Stadtrat. Die Fragestellung des Bürgerbegehrens lautet so: "Sind Sie dafür, dass die Planung und weitere Auftragsvergaben der Theatersanierung sofort gestoppt und die Stadtverwaltung beauftragt wird, kostengünstigere Alternativen zu prüfen und vorzulegen?"

Theatersanierung könnte bis zu 321 Millionen kosten

Die Kritiker des Projekts sagen, sie seien keine "Feinde von Kultur und Theater". Die Frage sei aber, welche Belastungen dadurch für die gesamte Stadtgesellschaft entstehen. Zu den Initiatoren gehört auch Tobias Bevc. Nach Ansicht des Vorsitzenden der Augsburger GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) wäre das Geld besser in Schulen, Kindertagesstätten und anderen Bildungseinrichtungen investiert.

Dritte in der Runde ist Anna-Xenia Weingart: Die Studentin sagt, die jüngste Kostenschätzung habe sie schockiert. Ursprünglich hatte die Stadt die Kosten für die Theatersanierung auf 186 Millionen Euro geschätzt. Im Sommer wurde aber bekannt, dass das Projekt schlimmstenfalls mit bis zu 321 Millionen Euro zu Buche schlagen wird. Einen Großteil davon übernimmt allerdings der Freistaat.

Kommende Woche startet Bürgerbegehren zum Staatstheater

Die Initiatoren wollen im Laufe der nächsten Woche damit beginnen, Unterschriften zu sammeln. Wie man das in Corona-Zeiten am besten organisiert, werde zurzeit mit den Behörden abgesprochen. Für einen ersten Erfolg auf dem Weg zu einem Bürgerentscheid wären rund 11.000 Unterschriften nötig.

Es ist schon das zweite Mal, dass sich ein Bürgerbegehren im Zusammenhang mit der Theatersanierung formiert. Vor vier Jahren kamen allerdings nicht die nötigen Unterschriften zusammen. Die Initiatoren des jetzigen Bürgerbegehrens rechnen sich bessere Chancen aus: Schließlich hätten sich die Rahmenbedingungen inzwischen völlig verändert - nicht nur, was die voraussichtlichen Baukosten angeht.

Seit erstem Bürgerbegehren veränderte Rahmenbedingungen

Als Beispiele nennt Süßmair den "Druck durch die Klimakatastrophe", die angespannte Lage auf dem Augsburger Wohnungsmarkt und die wirtschaftlichen Unsicherheiten durch Corona. Angesichts solcher Herausforderungen sollten seiner Ansicht nach die Augsburgerinnen und Augsburger darüber entscheiden, ob die im Raum stehenden Summen in ein einzelnes Projekt fließen sollten.