Kosten für Sanierung des Mainfranken Theaters steigen erneut

Nun ist eingetreten, was mehrere Würzburger Stadträte bereits befürchtet hatten. Die Sanierung des Mainfranken Theaters wird erneut teurer als erwartet. Aktuelle Prognose: 103 Millionen Euro. Außerdem wird das Gebäude später fertiggestellt als bislang geplant. Näheres dazu erfahren die Stadträte am Donnerstagnachmittag, wenn der Werkausschuss des Würzburger Stadtrates zusammenkommt. Es dürfte viel Gesprächsbedarf geben.

Bereits dritte Kostensteigerung des Theaters

Erst im Mai wurden die Stadträte über eine Kostensteigerung informiert. Damals war es bereits die zweite Korrektur nach oben. Von den Verantwortlichen hieß es da noch: Mit 96,5 Millionen Euro sei das Projekt realisierbar. Ursprünglich geplant waren 71,6 Millionen Euro.

"Kleines Haus" wird erst 2022 eröffnet

Auch der Zeitplan des Theaters wird sich noch einmal verschieben. Der neu errichtete Kopfbau des Theaters, dort befindet sich das zukünftige "Kleine Haus", sollte eigentlich im Herbst eröffnet werden. Neuer Starttermin ist nun jedoch erst im Frühjahr 2022. Ärgerlich für das Theater. Denn: "Wir brauchen den Kopfbau auch als Aufführungsort", sagt Dirk Terwey, Geschäftsführender Direktor des Mainfranken Theaters. Für den anstehenden Winter waren im Kopfbau eigentlich Vorstellungen geplant. Sie werden in Ausweichspielstätten gezeigt. Der zweite Bauabschnitt, also die Bestandssanierung, soll bis 2024 fertiggestellt werden.

Bauverzug sorgt für zusätzliche Mehrkosten

Die erneuten Mehrkosten fallen nach Angaben der Bauherren bei den Rohbauarbeiten der Bestandssanierung an. Auch der Kopfbau sei teurer geworden als ursprünglich gedacht. Hinzu kämen "enorme Sprünge" bei den Auftragsschätzwerten. Bedeutet: Die Planer gingen ursprünglich davon aus, dass Vergaben an Baufirmen günstiger zu haben seien, als es die aktuellen Preise am Markt zulassen. Und ein weiteres Problem belastet die Bücher: Jeder Bauverzug bedeutet, dass nachfolgende Arbeiten erst später beginnen können. Viele Firmen stellen deshalb zusätzliche Forderungen. "Die Firmen machen gute Arbeit, aber haben natürlich auch Mehransprüche", sagt Dirk Terwey.

Theater verärgert über Planung

Über den Sommer hinweg habe sich die Situation auf der Baustelle noch einmal verschärft, sagt Terwey: "Die zusätzlichen Kosten sind aktuell ganz überwiegend auf Mängel in der Planung zurückzuführen." Das planende Architekturbüro PFP in Hamburg will sich bis zum Abschluss der Sanierung nicht detailliert äußern. Auf BR-Anfrage spricht Geschäftsführer Detlef Junkers allerdings von "gut investiertem Geld", für das Würzburg "ein hervorragendes Theater" bekomme. Die Planung des Büros wurde auch im Würzburger Stadtrat bereits heftig kritisiert. "Arbeiten Sie auch an ihrem guten Ruf, der steht extrem auf dem Spiel, wenn sich sowas herumspricht", sagte ein Stadtrat der FDP bei einer öffentlichen Aussprache im Mai.

Eigenanteil der Stadt Würzburg steigt

Durchaus denkbar ist es, dass die Mehrkosten noch ein juristisches Nachspiel haben könnten. Zwar übernimmt zum Beispiel der Freistaat einen erheblichen Anteil der Kosten. Doch die bisherige Beteiligung von 75 Prozent bezieht sich ausschließlich auf die förderfähigen Kosten. Mehrkosten, die aus Planungsfehlern resultieren, sind nicht förderfähig. Die Bauherren prognostizieren deshalb, dass der Anteil der Stadt Würzburg an der Finanzierung deutlich steigen könnte. Im Mai 2020 gingen die Bauherren noch von 19,4 Millionen Euro aus. Jetzt könnte der Eigenanteil auf 37,4 Millionen Euro steigen.

Die Stadt Würzburg könnte zivilrechtlich klagen, sofern sie die Mehrkosten nicht selbst tragen will. Voraussetzung für einen juristischen Erfolg wäre allerdings, dass tatsächlich nachweisbare Mängel in der Planung vorgelegen haben.