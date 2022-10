Erfolgreichste Band der Gegenwart: BTS pausieren für Wehrdienst

Den Fans graute schon lange vor dieser Nachricht, jetzt ist es soweit: Bangtan Sonyeondan, besser bekannt als BTS, werden eine mehrjährige Auszeit nehmen, weil die Bandmitglieder den in Südkorea verpflichtenden Wehrdienst antreten. Das verkündete das Label der ungemein erfolgreichen und von den Fans – die sich selbst einiger Ironie nicht entbehrend als "A.R.M.Y." bezeichnen – abgöttisch verehrten Band.

18 Monate Militärdienst

In Südkorea sind alle Männer zwischen 18 und 30 verpflichtet, einen 18-monatigen Militärdienst zu absolvieren. Jin, der Älteste in der Band, wird diesen Dezember 30 Jahre. Er wird sich als erster zum Militärdienst melden – nach der Veröffentlichung seiner Solo-Single. Die anderen sechs Bandmitglieder werden ihm voraussichtlich folgen, nachdem auch sie ihre jeweiligen Solo-Arbeiten veröffentlicht haben. Zwei Jahre später, so das Label, soll die Band dann wieder zusammenfinden.

Verzicht auf Ausnahmeregelung

Eine erst vor zwei Jahren vom südkoreanischen Parlament verabschiedete Ausnahmeregelung erlaubt es Künstlern, die einen positiven Einfluss auf das Ansehen von Südkorea hatten, ihren Militärdienst zwei Jahre später anzutreten. Davon macht die Boygroup aber nun keinen Gebrauch. Vielmehr wollen sie alle den Dienst an der Waffe akzeptieren, wie einzelne Bandmitglieder in mehreren Interviews erklärten.

Wann genau alle sieben Bandmitglieder ihren Dienst beendet haben werden und die Band wieder zusammenkommen kann, ist unklar. Fans spekulieren, dass bis Ende 2023 alle in der Armee sind und die Band ab Mitte 2025 wieder Songs aufnehmen und live auftreten könnte.

Rekordbrechende Boygroup

BTS ist eine der wenigen Gruppen seit den Beatles, die in weniger als zwei Jahren vier Nummer-eins-Alben in den US-Charts hatte. In den US-Single-Charts erreichte BTS zudem mit "Dynamite", "Savage Love", "Life Goes On", "Butter" und "Permission to Dance" innerhalb von zehn Monaten fünfmal Platz eins und stellte damit einen Rekord von Michael Jackson ein. Ihre Songs haben bis zu 1,5 Milliarden Abrufe auf Youtube.