Lady Bitch Ray: "Das Kopftuch kann Punk und Rebellion sein"

Stichwort Kopftuch – ein spannendes Beispiel! Wir haben regelmäßig mit teilweise wirklich schwierigen politischen Debatten dazu zu kämpfen, und mein Eindruck ist, dass es an diesem Reflex liegt: Kopftuch gleich Unterdrückung. Dieser Reflex ist sehr stark …

Man muss genau gucken. Wer spricht über das Kopftuch, aus welcher Perspektive und auf welchem Niveau? Das Problem in den feministischen Debatten war, dass der ganze Kopftuch-Diskurs jahrzehntelang von der zweiten Frauenbewegung dominiert wurde, und zwar so, dass pauschal gesagt wurde: Das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung, eine Flagge des Islamismus. Das differenziere ich: Das Kopftuch ist im ursprünglichen Sinne ein patriarchalisches Zeichen des Islam, aber mittlerweile durch die dritte, vierte Generation von Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland kann es im individuellen Sinne sogar ein Zeichen der Selbstermächtigung sein bis hin zu einem islamisch feministischen Zeichen.

Dazu muss man auch sagen, dass die wissenschaftliche Literatur zum Thema, die es ja gibt, inklusive Koran-Auslegung, Auslegung der Hadithe, also der Überlieferungen der Taten und Worte des Propheten, im deutschen Diskurs komplett ausgespart wurde. Ich habe die ganzen Jahrzehnte eine ehrliche, kritisch feministische Debatte über das Kopftuch vermisst. Bis dato ist es so, dass das Kopftuch die Gemüter spaltet. Natürlich liegt das auch an der allgemeinen Tatsache, dass das Kopftuch mittlerweile eine Projektionsfläche für rassistische und rechtspopulistische Ressentiments ist. Das heißt, wenn man als Frau über das Kopftuch sprechen will, ist man erst einmal damit beschäftigt, die Vorurteile beiseite zu schieben, damit man endlich mal diese kritische Debatte führen kann. Aber das sind alles Sachen, die erklärt werden und sichtbar gemacht werden müssen, sonst kommen wir nie an einen Punkt, an dem wir wirklich feministische Debatten führen können.

Sie erklären im Buch das Kopftuch in all seinen Facetten und Botschaften. Besonders interessant finde ich die Variante: das Kopftuch als weibliches Punk-Statement.

Ja, das habe ich auch nochmal aufgedröselt und analysiert, weil man ab und zu Leute sagen hört: Das Kopftuch ist Punk. Aber welches Kopftuch ist Punk? Nicht jedes! Zum Beispiel gab es zur Ganzkörper-Verschleierung auch eine Studie von einem Kollegen, der gesagt hat: Das ist das neue Punk – dieses Leben in Askese, der Verzicht auf alles. Wogegen ich dann aus feministischer Perspektive sage: Sorry, wenn wir über die Verschleierung sprechen, müssen wir auch sagen, über welche wir sprechen. Wenn wir zum Beispiel über die salafistische Verschleierung sprechen, ist das alles andere als Punk. Das ist hochgradig patriarchalisch, extremistisch und frauen- bzw. queerfeindlich. Die Kopftuchträgerinnen, die für mich Punk ausdrücken, sind diejenigen Frauen, die sich ausgeprägt modisch bis hin zu Hip-Hop- und Gothic-mäßig stylen und dazu das Kopftuch kombinieren. Das ist Punk und Rebellion für mich. Denn es bedeutet, dass diese Frauen nicht nur gegen allgemeine Vorurteile, sondern auch innerhalb ihrer Communities gegen die Strenggläubigen kämpfen, die sagen: Du trägst das Kopftuch falsch. Was übrigens auch Leute aus der Mehrheitsgesellschaft sagen. Da verstricken sich so verschiedene Widersprüche ineinander, und das versuche ich sichtbar zu machen.

Hieße das dann, dass im Endeffekt mehr Feministinnen jeglicher Hautfarbe und Herkunft das Kopftuch als Punk tragen sollten, um sich zu vereinigen?

Sie sprechen einen ganz interessanten Punkt an. Ich gehe auf diesen modischen Bedeutungswandel ein, den ja, wenn wir zum Beispiel das Kreuz nehmen – ich vergleiche das Kreuz eigentlich ungern mit dem Kopftuch, weil das eine ein persönliches Zeichen und das andere ein Symbol ist. Aber wenn wir es mal bezüglich der modischen Komponente vergleichen, dann hat das christliche Kreuz, auch zum Beispiel durch die Sängerin Madonna, einen modischen Bedeutungswandel durchgemacht. Das Kopftuch noch nicht! Und das wäre natürlich eine mögliche Lösung. Alle selbstermächtigenden Trage-Varianten des Kopftuchs sind eine positive Entwicklung. Aber das sind gesellschaftliche Prozesse, die sich entwickeln müssen. Das kann man nicht herbeizaubern.

Ihr Buch ist aber eine Aufforderung dazu, oder? Es heißt ja "Yalla, Feminismus!"

"Yalla!" ist ja auch mehrdeutig. Einerseits heißt es: "Auf geht’s!" Andererseits: "Ach, hör mir auf!" Das ist ein bisschen ironisch, denn man soll feministische Bewegungen und Entwicklung auch kritisieren dürfen. Und natürlich soll mein Buch alle Frauen und queeren Menschen, schwarze, muslimisch sozialisierte, kurdische Frauen, die halt auch unsichtbar sind, marginalisierte Menschen, behinderte Menschen empowern, sichtbar zu sein und sich in diese Debatten einzumischen.

"Yalla, Feminismus!" von Reyan Şahin aka Dr. Bitch Ray ist im Tropen Verlag erschienen.

Am Montag, den 25. November, liest Reyan Şahin im Rahmen des Literaturfests München aus "Yalla, Feminismus!": Literaturhaus München, 20:00 Uhr.