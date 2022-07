"Kopf an Kopf": Porträt-Ausstellung in Hof eröffnet

Unter dem Titel "Kopf an Kopf" wird am Donnerstagabend um 19.30 Uhr eine neue Ausstellung im Reinhart-Cabinett des Hofer Stadtmuseums eröffnet. Zu sehen sind 63 Porträts von Kindern und Erwachsenen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 2015. Sie stammen von Künstlern aus ganz Deutschland, die zum Teil in Hof gelebt haben.

Freier Eintritt für Ausstellung im Hofer Stadtmuseum

Die Malerinnen und Maler erzählen damit ganz unterschiedliche Geschichten, erklärt Dorit Pohl vom Verein "Kulturkreis Hof", die zusammen mit ihrem Mann Stefan Pohl die Bilder aus der umfangreichen Kunstsammlung ausgewählt hat. So kann man am Bildnis einer jungen Frau im Ballkleid die Entwicklung des Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit ablesen.

Tragisch sind auch die Hintergründe eines Doppelporträts eines jungen Mannes: Bei einem Verkehrsunfall wurden die Hände des talentierten Pianisten so stark verletzt, dass seine Karriere jäh beendet wurde und er Selbstmord beging. Das Bild zeigt den jungen Hofer einmal lächelnd und dann depressiv und abgewandt. Zu sehen sind großformatige Ölgemälde genauso wie kleine Bleistift-Zeichnungen. "Zum Teil wissen wir nicht, wer abgebildet wurde. Wir hoffen, dass die Besucherinnen und Besucher jemand wiedererkennen und uns weiterhelfen", so Dorit Pohl zum BR.

Zu sehen ist die Ausstellung "Kopf an Kopf" bis 30. Oktober, immer freitags, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.