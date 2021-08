Kool & The Gang: Mitbegründer Dennis Thomas ist tot

Dennis Thomas, einer der Mitbegründer von Kool & the Gang ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 70 Jahren im US-Bundesstaat New Jersey, wie seine Band bei Facebook mitteilte. Der "Saxophonist, Flötist, Schlagzeuger" und "Zeremonienmeister bei Konzerten" hatte demnach seinen letzten Auftritt mit der Band am 4. Juli in Los Angeles.

Begonnen hatten die Musiker als Souljazz-Band. Die Band war 1964 von Ronald Bell, seinem Bruder Robert, Dennis Thomas und vier weiteren Freunden gegründet worden. Mitte der 70er schwenkten sie auf Disco um. Kool & The Gang landeten diverse Radio-Hits: 'Ladies Night', 'Celebration' und 'Get down on it' sorgen heute noch für Spaß auf der Tanzfläche. Die Band gewann zwei Grammy Awards und sieben American Music Awards und wurde unzählige Male gesampelt.

Thomas war beliebt für seinen besonderen Stil und kümmerte sich auch beim Rest der Band um die Outfits. Zu Beginn sei er auch für die Finanzen der Gruppe zuständig gewesen. Die Einnahme habe er in einer Papiertüte "verwaltet", die er in sein Instrument stopfte, schreiben die verbliebenen Bandmitglieder.

Thomas hinterlässt seine Ehefrau Phynjuar Saunders Thomas, seine Tochter Tuesday Rankin und seine beiden Söhne David Thomas und Devin Thomas.

Mit Material von dpa.