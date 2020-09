Kool & The Gang-Gründer Ronald Bell gestorben

Der Musiker und Mitbegründer der US-Funkband Kool & The Gang, Ronald Bell, ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Dies berichteten US-Medien, darunter der Rolling Stone und Variety, übereinstimmend. Kool & The Gang stürmten mit Hits wie 'Ladies Night', 'Get Down on It', 'Joanna' und 'Celebration' die Charts.

Ein Fan erinnert sich

"Kannst Du nochmal diese Single spielen?" Mitte der 70er-Jahre war es. Im Sommer saßen wir als Teenager in der bayerischen Provinz in einem Eiscafe, das es schon lange nicht mehr gibt. In der Jukebox hatten wir die B-Seite einer Single entdeckt, die sofort zum Lieblingslied wurde.

Summer Madness besteht nur aus zwei Akkorden und einem langsamen, verwehten Groove, bis der Synthie einsetzt, der an Mickey Mouse erinnert. Jedenfalls spielten wir diesen Song immer wieder, bis sich andere Gäste beschwerten. Die Band, die dieses Wunderwerk zustande gebracht hat, ist Kool & The Gang. Schön für euch Provinzteenies ließe sich jetzt sagen, aber auch anderswo konnte man sich dem Charme dieses Titels nicht entziehen. Summer Madness wurde einer der meistgesampelten Tracks des Pop. Hunderte Hiphop-Stücke basieren auf der lässigen Summer Madness - Melancholie inklusive des fiependen Analogsynthies. Aus dem stimmungsvollen Instrumental entstand in nachfolgenden Jahrzehnten viel Neues.