30.10.2018, 08:01 Uhr

Konzertreise zum Weltkriegs-Ende: Further Chor singt in New York

25 Gymnasiasten aus Furth (Lkr. Landshut) gehen bald auf eine bedeutende Konzertreise: Sie dürfen Deutschland bei der Aufführung einer Symphonie ("The Great War") in der berühmten Carnegie Hall in New York vertreten. Derzeit wird fleißig geprobt.