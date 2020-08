Konzerthaus Blaibach trotzt Corona mit 120 Veranstaltungen

Das Konzerthaus Blaibach startet auch in Zeiten von Corona in eine neue Saison. Die fällt angesichts der Pandemie nicht kleiner aus - ganz im Gegenteil. Statt der eigentlich geplanten 50 Veranstaltungen, werden es nun 120 bis Jahresende, sagt Intendant und Geschäftsführer Thomas Bauer. Los geht es am Freitag, 28. August, mit der 9. Symphonie Ludwig van Beethovens.

Nur 70 Besucher zugelassen

Zwar fänden im Saal des spektakulären Konzerthauses im Landkreis Cham dann nur maximal 70 Zuschauer Platz, regulär wären es 200. Jedoch würden die meisten Aufführungen an zwei oder drei Abenden nacheinander aufgeführt. So dass die Künstler zwar pro Abend weniger Gage hätten, insgesamt jedoch auf etwa die gleichen Zuschauerzahlen und Einnahmen kämen.

Domspatzen kommen an Weihnachten

Bei vielen Künstlern seien bis Jahresende alle Engagements abgesagt worden. Deswegen spielten sie gerne zwei oder drei Veranstaltungen in Blaibach, sagt Bauer. Auf dem Programm stehen neben Beethoven auch Bach, Mozart und Mahler. Die Regensburger Domspatzen sind kurz vor Weihnachten zu Gast, und auch die Sänger Georg Ringsgwandl und Max Mutzke kommen in die Oberpfalz.

Das Konzerthaus in dem 2.000-Einwohner-Dorf Blaibach nahe der Grenze zu Tschechien wurde 2014 eröffnet und ist mit mehreren Kultur- und Architekturpreisen ausgezeichnet worden.