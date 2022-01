Konzerte aller BR-Klangkörper pausieren wegen Omikron-Welle

Angesichts des rasant zunehmenden Omikron-Infektionsgeschehens hat sich der Bayerische Rundfunk entschieden, die Konzerte von Symphonieorchester, Chor und Münchner Rundfunkorchester bis einschließlich Mittwoch, 16. Februar, auszusetzen.

Welche Veranstaltungen ausfallen

Betroffen von der Entscheidung sind vorerst unter anderem das Konzert der musica viva mit Johannes Kalitzke (28. Januar), die Konzerte des Symphonieorchesters mit Constantinos Carydis (3. und 4. Februar) und Franz Welser-Möst (10., 11. und 12. Februar), das bereits für die vergangene Spielzeit geplante Mahler-Projekt des BR-Chors mit der Musicbanda Franui (12. Februar) sowie beim Münchner Rundfunkorchester das Sonntagskonzert "Der geizige Ritter" (30. Januar) und die Education-Konzerte des 3. "Klassik zum Staunen" (4. und 5. Februar). Durch die Absage entfallen auch die geplanten Live-Übertragungen auf BR-KLASSIK, sowohl im Radio als auch im Videostream.

Nicht betroffen sind die Aufführungen des BRSO in kleiner Besetzung wie das Kammerkonzert am 29. und 30. Januar und die musikalisch-literarische Matinee für Kinder in Kooperation mit der Internationalen Jugendbibliothek (12. und 13 Februar).

Gesundheit der Ensemblemitglieder schützen

Bei allen Überlegungen steht für den BR im Vordergrund, die Gesundheit seiner Ensemblemitglieder zu schützen, ebenso wie das technische Personal, das an Konzertproduktionen und Übertragungen beteiligt sei, aber auch für die aktuelle Berichterstattung des BR eine unerlässliche Rolle spiele. Es geht bei dieser Entscheidung vor allem darum, die Sendefähigkeit des BR zu gewährleisten. Für die ausgefallenen Programme werden – nach Möglichkeit – Ersatztermine gesucht. Bereits gekaufte Tickets werden rückerstattet und die Käufer kontaktiert.