Konzert abgesagt: Russische Band will nicht für Putin werben

"Noch sind nicht alle Hirne ausgetrocknet", loben russische Putin-Gegner die Entscheidung der populären Band Bi-2, ihr Konzert in Omsk wenige Minuten vor Beginn abzusagen. Die Musiker um Frontmann Igor Bortnik (49), besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ljowa, wollten sich nicht für die Propaganda instrumentalisieren lassen und verweigerten den Auftritt vor einem riesigen Transparent mit der Aufschrift "Für den Präsidenten", ergänzt um den Buchstaben Z, dem Symbol der Nationalisten.

Beim Soundcheck am Mittwoch in der "Roter Stern"-Arena hatten Bi-2 wohl festgestellt, dass das Banner dort dauerhaft an der Wand angebracht war. In der Nacht zum Donnerstag verhängten es Techniker der Band mit einem schwarzen Tuch, wie Fotos im Netz beweisen.

"Alle gingen ratlos auseinander"

Das wiederum ließ die Veranstalter nicht ruhen, es wurde angeblich den ganzen Tag "verhandelt", schließlich wurde die Sicht auf die Propaganda-Stoffbahn wieder hergestellt. Daraufhin setzten sich die Musiker ins Auto und verließen das Gelände. Wie Medien meldeten, hatten die Manager von Bi-2 versäumt, in den Vertrag hineinzuschreiben, dass über der Bühne keinerlei Werbung angebracht sein durfte. Das sei in anderen Fällen durchaus üblich.

Von Konzertbesuchern hieß es: "Nach einer Stunde des Wartens kam eine Frau auf die Bühne und sagte etwas mit lauter Stimme, es war nur klar, dass es kein Konzert geben würde. Es gab keinen Offiziellen auch nur in der Nähe. Alle gingen ratlos auseinander, unschlüssig, warum das Konzert abgesagt wurde." Allerdings ging ein örtlicher Politiker mit einem Megaphon zu den vor der Arena wartenden Fans und erklärte ihnen die Lage, wie ein Video dokumentiert.

Wie Bi-2 im Netz mitteilten, sieht sich die Band einem "Informationskrieg" russischer Medien ausgesetzt. Es werde dafür gesorgt, dass alle Kartenbesitzer ihr Geld zurückerstattet bekämen. Die aus Belarus stammenden Bandgründer Igor Bortnik und Alexander "Schura" Uman lebten in den neunziger Jahren zeitweise in Israel und Australien, bevor sie im September 1999 nach Russland übersiedelten.

"Für die Politik gibt es das Fernsehen"

Diese internationale Vergangenheit wird ihnen von Kreml-Fans jetzt als Grund für ihren angeblich mangelnden "Patriotismus" vorgehalten. Die Band habe wohl Angst vor "Sanktionen" und sei ohnehin schon seit langem "geistig" im Westen.

Wenn es ihnen in Kiew besser gefalle, sollten sie halt dort konzertierten, hieß es von erbosten Putin-Anhängern im Netz. Andere forderten, die sollten "ihre Koffer packen", sie hätten "ihre Heimat verkauft", sie könnten doch in Israel auftreten und gar in Deutschland, wo sie bestimmt keinen Gig ablehnen würden: "Wenn sie das Banner des Landes, in dem sie auf der Bühne stehen, nicht respektieren, sollten sie ein lebenslanges Auftrittsverbot erhalten!"

Doch es gibt auch nachdenklichere Kommentatoren. "Respekt! Es ist mir nicht klar, warum jedes Pop-Konzert in eine verkappte Propaganda-Aktion umfunktioniert wird", schreibt ein russischer Debattenteilnehmer: "Die Leute kamen, um Musik zu hören, für die Politik gibt es Nachrichten im Fernsehen (wer schert sich drum?)."

"Russischer Rock ist frei von Propaganda"

Jemand argwöhnte, der ganze "Hype" diene womöglich nur der Werbung für die aktuelle Tour der Rockband: "Das ist ihre Bühne! Sie haben sie gemietet und Geld dafür bezahlt! Die Gestaltung des Veranstaltungsortes ist ihre Sache, sie haben kein Banner bestellt und es hatte nichts mit ihrem Auftritt zu tun. Sie sagten nicht einmal ausdrücklich, dass es der Inhalt und das Aussehen waren, was die Absage des Konzerts verursachte."

Während "vaterländische" Rockfans Bi-2 als "verdammte Pazifisten" beschimpften, hieß es von der Gegenseite: "Im Gegensatz zu korrupten Popkünstlern ist echter russischer Rock immer frei von Politik und Propaganda!" Die "Komsomolskaja Prawda" meldete, die Band habe sich am 23. April von ihrem Manager David Misakyan getrennt, nachdem der den Krieg in der Ukraine "unterstützt" habe.

Auch Popstar Sergei Lazarew verweigerte sich

Übrigens sind Bi-2 nicht die einzigen Musiker, die sich weigerten, für Putin zu werben. Auch Ex-Boygroup-Promi und Eurovision Song Contest-Teilnehmer Sergei Lasarew (39) wollte nicht an einem Konzert im südrussischen Lipezk teilnehmen, das unter dem Motto "Für Russland" stand und bei freiem Eintritt Stimmung für Putin machen sollte.

Lazarew lehnte es auch ab, im Rahmenprogramm Interviews zu geben und ein Flüchtlingszentrum zu besuchen, wo ehemalige Bewohner aus dem Donbass untergebracht sind. Der Sänger hatte sich mehrfach gegen den Angriff auf die Ukraine ausgesprochen und wurde schließlich durch den Kollegen Nikolai Baskow (45) ersetzt, der zu den kremltreuen Künstlern gehört.

Der Frontmann der Gruppe "DDT", Juri Schewtschuk, hatte von Ärger vor einem geplanten Konzert in Tjumen berichtet. Auch dort war von "aktiven Bürgern" ein großes "Z" an der vorgesehenen Halle angebracht, die Band wollte daher in einen anderen Saal umbuchen, was unterbunden wurde. Daraufhin fiel der Auftritt aus. Schewtschuk hatte sich nicht nur sehr deutlich gegen den Krieg geäußert, sondern auch gefordert, alle friedliebenden Künstler sollten ihre staatlichen Auszeichnungen zurückgeben, wenn sie denn welche erhalten hätten.