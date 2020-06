Konzeptkunst von Hans Haacke - überlebensnotwendig!

Die Ziege sei ein Tier, das er angebunden hat in dem an den Museumsgarten angrenzenden Wald. Haacke habe diese Ziege als eine Art lebende Skulptur betrachtet, die durch das Fressen und gezwungenermaßen durch die Anpassung an diese Umgebung das Waldstück transformiert, fressend modelliert habe, erklärt die Kuratorin. Hier wird der klassische Gattungsbegriff der Skulptur in Frage gestellt.

Wir dürfen unsere Umwelt nicht vernachlässigen

Die Befreiung aus Zwängen des Kunstmarkts ist früh ein zentrales Thema in Haackes Werken, ebenso wie die Kritik an den Institutionen unserer Gesellschaft. In dem Werk mit dem Titel "Krefelder Abwassertriptychon" von 1972 beispielsweise beschäftigte er sich mit der umweltpolitischen Situation am Rhein in Nordrhein-Westfalen.

Eine Schwarzweißfotografie zeigt eine wilde Möwenschar über dem Wasser, die nach Fischen taucht. Im Hintergrund ist eine Fabrikanlage mit Schlot der Bayer-Werke zu sehen. Ein irritierendes Bild nicht nur durch die grobkörnige Wiedergabe des Fotos. Das Bild spiegele die Situation, die damals in Krefeld Ürdingen am Industriestandort geherrscht habe, weil der Rhein stark verschmutzt war. Der Chemiekonzern Bayer leitete seine Abwasser verhältnismäßig ungeklärt ein. Die Möwen, die ja Aasfresser sind, holten die verendenden Fische aus dem Wasser.

Mit der Schreibmaschine geschriebene Listen der Firmen, die damals am meisten Abwasser in den Rhein geleitet haben, flankieren das Foto. Zu dem Werkkomplex gehört übrigens auch noch eine Rheinwasseraufbereitungsanlage.

Von Öko- und Flugsystemen ...

Haackes umfangreiche Recherchen zu diesen Arbeiten sind in Vitrinen dokumentiert, ebenso die Debatte über seinen Begriff von der Skulptur als realzeitlichem Prozess. Wie etwa Möwen als "Lebende Flugsysteme", oder gerichtetes und ungerichtetes Wachstum von Pflanzen in Erdhaufen.

Haacke fokussiert lebendige biologische Systeme, lebende Organismen wie unsere Gesellschaft. Draußen vor dem Museum hängt das Banner "Wir (alle) sind das Volk", das Haacke 2017 für die dokumenta in Kassel konzipierte. Drinnen treffen die Besucher auf Haackes Werk im Berliner Reichstag mit dem Titel "Der Bevölkerung". Eine Einladung an die Abgeordneten, Erde aus ihren Wahlkreisen mitzubringen. Und an uns alle die Frage: Wer ist das Volk und wer ist die Bevölkerung?

Haackes Werke sind hochaktuell, wie diese sehenswerte Ausstellung zeigt.

Die Ausstellung HANS HAACKE. KUNST NATUR POLITIK. im Museum Abteiberg Mönchengladbach bis zum 25. Oktober 2020.