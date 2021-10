Konversion: Wie Moritz kämpft, als Jude anerkannt zu werden

Die silberne Hand mit schwarzem Kreis in der Mitte, die Moritz an seinem Halskettchen trägt, ist nicht nur ein modisches Accessoire, sondern ein jüdisches Symbol. Der 30-Jährige trägt die Kette als Symbol der Zugehörigkeit. Moritz heißt eigentlich anders. Seinen richtigen Namen will er nicht öffentlich nennen. Der 30-jährige Wahl-Bayer aus Österreich will vermeiden, dass sich seine jüdische Gemeinde in spe unter Druck gesetzt fühlt, indem er seine Geschichte öffentlich erzählt.

Uroma als Kind jüdischer Eltern in Pflegefamilie aufgewachsen

Denn Moritz möchte zur jüdischen Gemeinde dazugehören. "Ich bin kein tief religiöser Mensch, aber für mich macht der jüdische Glaube mehr Sinn als der christliche Glaube", sagt Moritz. "Aber wenn ich in eine Synagoge reingehe, komme ich mir immer ein bisschen vor wie der Zaungast, der eigentlich dann doch nicht dazugehört." Denn noch ist Moritz von der jüdischen Gemeinde nicht aufgenommen worden. Trotzdem will er sich nicht länger als Zaungast fühlen, sondern als echter Jude gesehen werden. Als Jude, der er schon ist, sagt er, durch seine Abstammung.

Moritz' Uroma kam als Tochter eines jüdischen Ehepaars Mitte der 1920er Jahre in Österreich auf die Welt. Moritz beruft sich auf die Halacha, die jüdische Rechtslehre. Nach mehrheitlich-orthodoxer Auslegung ist Jude, wer eine jüdische Mutter hat. Da Moritz' Großmutter das Kind jüdischer Eltern ist, seien auch seine Großmutter, seine Mutter und damit auch er ein echter Jude.

Jüdische Identität wird vor Nazis geheim gehalten

Allerdings: Seine Großmutter wurde einst von ihren leiblichen, jüdischen Eltern abgegeben. Warum, weiß Moritz nicht. Er vermutet, dass sie möglicherweise aus Europa geflüchtet sind, vor dem rasant wachsenden Antisemitismus in den 1930er Jahren. Fest steht: die Uroma wuchs in ihrer Pflegefamilie nicht jüdisch auf, denn ihre religiöse Identität sollte vor den Nationalsozialisten verheimlicht werden.

Jahrzehnte später kommt Moritz auf die Welt. Er wird evangelisch getauft, erfährt später von seiner Uroma und ihrer jüdischen Familie. Auch wenn seine Großmutter nie richtig darüber spricht, das nur in einem Nebensatz erwähnt.

"Das war extrem mit Scham behaftet, dass sie abgegeben worden und in einer anderen Familie aufgezogen worden ist." Moritz über die Kindheit seiner Großmutter

Kein schriftlicher Nachweis

Moritz sagt jetzt: Er will diese Situation, "zwischen den Stühlen zu stehen", für sich beenden. Doch das Problem: Da die Geburtsurkunde seiner Großmutter gefälscht worden war, hat Moritz keinen schriftlichen Beweis für seine jüdische Abstammung.

Allerdings würde der Nachweis einer jüdischen Abstammung allein vermutlich nicht ausreichen, meint Michael Brenner vom Seminar für jüdische Geschichte und Kultur der Universität München. "Wenn seit mehreren Generationen überhaupt keine jüdischen Traditionen in der Familie mehr gepflegt werden, dann ist zwar die biologische Linie noch vorhanden, aber die meisten jüdischen Gemeinden werden dann sagen: Eine Art des formalen Eintritts oder Übertritts ist dann schon auch notwendig."

Darauf bereitet sich Moritz nun vor - aber so, als sei er noch kein Jude. Denn für die jüdische Gemeinschaft gilt er als Nicht-Jude. Er muss deshalb erst offiziell konvertieren.