Kontroverse Diskussionen um Corona-Impfpflicht für alle

Die Debatte über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht wird weiter kontrovers geführt. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alena Buyx, hält eine Impfpflicht auch dann für sinnvoll, sollte die Impfquote in Deutschland auf über 90 Prozent steigen.

Ethikratsvorsitzende: Impfpflicht auch bei hoher Quote sinnvoll

Man muss laut Expertinnen und Experten davon ausgehen, dass man "sehr hohe Impfquoten" brauche, um die Corona-Pandemie zu besiegen, wie Buyx in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv am Montag sagte. Der Ethikrat habe diese Meinung bereits mit Blick auf die Delta-Variante vertreten. "Aber mit Omikron gilt das gegebenenfalls sogar noch mehr, weil es einfach so wahnsinnig ansteckend ist."

Eine Impfpflicht sei sinnvoll, solange die Gefahr bestehe, dass "die Grundrechte von Millionen von Menschen eingeschränkt werden durch die Maßnahmen". Trotzdem sei die Impfpflicht weiterhin nur "ein letztes Mittel", das immer sehr gut begründet werden müsse, betonte Buyx.

Während sich auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Wochenende abermals für eine Impfpflicht aussprachen, sehen die Deutsche Stiftung Patientenschutz und der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, ein solches Vorhaben kritisch.

Landesbischof Bedford-Strohm: "Könnte meine Hand nicht heben"

Auch der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, plädierte für mehr Barmherzigkeit in der Debatte. "Zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich meine Hand nicht dafür heben", sagte er beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. Er begründete seine ablehnende Haltung damit, dass noch zu viele Fragen ungeklärt seien. Es sei nicht klar, "ob man dieses letzte und wirklich drastische Mittel wirklich braucht".

Er habe zwar kein Verständnis für Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker auf der Straße, so Bedford-Strohm: "Aber natürlich dürfen Menschen, die Angst vor der Impfung haben und sagen 'Ich will das nicht', demonstrieren". Selbstverständlich aber ohne Gewalt und innerhalb der geltenden Regeln.

Lauterbach und Holetschek für Impfpflicht

Lauterbach sagte der "Welt am Sonntag", er sei überzeugt, dass es eine große Gruppe von Ungeimpften gebe, die man durch eine Impfpflicht zu einer Immunisierung bewegen könne. "Meine Hoffnung ist, dass wir durch die Impfpflicht als Gesellschaft relativ gut geschützt sein werden." Gleichwohl würden dadurch niemals alle Menschen erreicht.

Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek forderte eine schnellere Entscheidung über eine Impfpflicht. Eine Pandemie bekämpfe man "mit Pragmatismus, nicht mit Bürokratie", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Er zeigte sich offen dafür, über die Ausgestaltung einer Impfpflicht zu debattieren: Denkbar sei etwa eine zeitliche Befristung oder eine Pflicht nur für besonders gefährdete Altersgruppen.

Stiko und Stiftung Patientenschutz kritisch

Der Stiko-Vorsitzende Mertens warnte vor einer "noch stärkeren Polarisierung", sollte eine allgemeine Impfpflicht eingeführt werden. "Viele Menschen würden mit großer Intensität versuchen, dieser Pflicht zu entgehen", sagte er der "Welt am Sonntag". Patientenschützer äußerten sich ebenfalls skeptisch. Statt einer Pflicht sei ein breites und zügiges Impfangebot für alle Impfwilligen nötig, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dem Evangelischen Pressedienst.

Zentralrat der Juden in Deutschland: "Akt, der die Welt verbessert"

Der Zentralrat der Juden in Deutschland befürwortet dagegen eine allgemeine Impfpflicht zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Das Judentum betrachte medizinische Errungenschaften wie die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs als einen "Akt, der die Welt verbessert", teilte der Zentralrat am Montag in Berlin mit.

Daher würden Impfungen als präventive Maßnahmen befürwortet. "Im Falle von Epidemien ist eine Impfung Pflicht. Grundlage ist das biblische Gebot, das Leben zu schützen und körperliche Schäden abzuwenden." Ein Impfzwang könne daraus allerdings nicht abgeleitet werden.

Papst Franziskus: Corona-Impfung "moralische Verpflichtung"

Papst Franziskus bezeichnete es auf seinem Neujahrsempfang für Diplomaten als "moralische Verpflichtung", sich gegen das Virus impfen zu lassen. Zugleich beklagte er am Montag vor den im Vatikan akkreditierten Botschaftern, dass sich Menschen wegen "unbegründeter Informationen" weigerten, eine der wirksamsten lebensrettenden Maßnahmen an sich vornehmen zu lassen.

Der Bundestag hatte im vergangenen Jahr bereits eine Impfpflicht für das Personal von Einrichtungen beschlossen, in denen besonders durch Covid-19 gefährdete Menschen versorgt, behandelt oder betreut werden. Diese im Wesentlichen auf das Gesundheitswesen und die Pflege begrenzte Pflicht gilt ab Mitte März. Voraussichtlich Ende Januar soll es im Bundestag eine erste Orientierungsdebatte zu einer allgemeinen Impfpflicht geben.