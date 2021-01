Kontroverse Debatte: Sterbehilfe in kirchlichen Krankenhäusern

Es ist eine Seite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die in der evangelischen und katholischen Kirche seit einer Woche für viel Aufregung sorgt. Der Titel: "Den assistierten professionellen Suizid ermöglichen".

Geschrieben wurde er unter anderem vom evangelischen Theologen Reiner Anselm, Professor für Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mit dem Artikel, sagt er, sollte bewusst eine Debatte angestoßen werden. Was er dabei nicht versteht, ist die Art und Weise der Diskussion: "So als ob das Dinge wären, die überhaupt noch nie gedacht worden sind."

"Verweigerung ist falscher Weg"

Zusammen mit der Theologie-Professorin Isolde Karle und Ulrich Lilie, dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, plädiert Anselm dafür, den assistierten Suizid auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen zu ermöglichen, die von der Kirche betrieben werden. Er wolle den assistierten Suizid nicht fördern, ganz im Gegenteil, so Anselm: "Wir würden gerne mit den Menschen ins Gespräch kommen."

Seiner Ansicht nach muss eine Beratung zum Thema Sterbehilfe auch in kirchlichen Einrichtungen möglich sein. Verweigere man das den Betroffenen, fürchtet Anselm, "dass die Menschen das mit sich selbst ausmachen und dann irgendwo anders assistierten Suizid in Anspruch nehmen." Den assistierten Suizid in kirchlichen Einrichtungen kategorisch zu verweigern, sei deswegen der falsche Weg.

Chefarzt auf Palliativstation: Sterbende nicht allein lassen

Anders sieht das Marcus Schlemmer. Er ist Chefarzt auf der Palliativstation des Krankenhauses "Barmherzige Brüder" in München. 32 Betten gibt es auf der Station. Schlemmer und sein Team begleiten hier Menschen beim Sterben. Es komme immer wieder vor, dass Patienten den Wunsch äußern, ihr Leben zu beenden, erzählt der Arzt.

Die allermeisten nähmen jedoch von dem Wunsch Abstand, wenn sie merkten, dass sie aufgefangen werden. Den Vorschlag, assistierten Suizid zum Beispiel in seinem Krankenhaus anzubieten, findet Schlemmer problematisch. Kirchliche Einrichtungen, glaubt er, seien nicht dafür prädestiniert. "Wenn ich sage, 'ich mache das Angebot eines assistierten Suizids, ich gebe dir ein Gift', dann lasse ich den Menschen in seiner Einsamkeit und Verzweiflung zurück und ich versuche nicht, ihm in den Nöten zu begegnen, die ich möglicherweise lindern kann", so Schlemmer.

Sterben, um anderen nicht zur Last zu fallen?

Ähnlich kritisch sieht es auch der katholische Weihbischof von Augsburg Anton Losinger. Er sitzt gemeinsam mit dem Mitverfasser des Artikels, Reiner Anselm, im Bayerischen Ethikrat. Über den Beitrag hat er sich gewundert. Das Angebot von Sterbehilfe in kirchlichen Einrichtungen findet er schwierig. Wenn die Suizid-Begleitung zum Normalfall werde, könnte das Menschen unter Druck setzen "und sie auch unterbewusst in eine Spur bringen, in der sie anderen nicht zur Last fallen wollen", fürchtet Losinger.

Assistierter Suizid als Normalfall, als Standard-Angebot in kirchlichen Krankenhäusern? Reiner Anselm fühlt sich gründlich missverstanden: "Es wird nun so dargestellt und rezipiert, als würden wir eine eigene Sterbehilfeorganisation gründen, darum kann es wirklich überhaupt nicht gehen."

Anselm: Kirchen sollen Ansprechpartner sein

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird es früher oder später ein neues Gesetz geben, das regelt, wie Menschen in Deutschland assistierten Suizid in Anspruch nehmen können. Die Kirchen sollten sich dann als Ansprechpartner nicht ausschließen, meint Reiner Anselm. Nur so könne man die Menschen nicht schon von vornherein verlieren.