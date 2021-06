Kontingent erhöht: Bayreuther Festspiele vor 900 Zuschauern

Das Bangen war groß, die Enttäuschung der Wagner-Fans auch: Wegen der Pandemie sollten bisher nur maximal 200 Zuschauer im Bayreuther Festspielhaus Platz finden - normalerweise fasst das im Fach-Jargon als "Scheune" bekannte Haus 1937 Opernfreunde, darunter sind allerdings auch einige "Hörplätze" ohne Sicht zur Bühne. Nun teilten die Festspiele mit "Freude und Erleichterung" mit, dass 900 Zuschauer zugelassen werden, was also etwa der Hälfte der Kapazität entspricht. Ab dem 4. Juli um 14.00 Uhr, und damit sehr viel später als üblich, können Interessierte personalisierte Tickets im Netz auf der Website der Festspiele bestellen, wie es auf der Homepage heißt. Normalerweise ordern Wagner-Fans ihre Karten bereits im September des Vorjahres und nur ein beschränktes Kontingent an Tickets geht in den Online-Verkauf. Kurzfristig waren dort Restkarten erhältlich, was als Hinweis darauf gewertet wurde, dass der Andrang auch auf dem Grünen Hügel nachlässt. Bei Kartenpreisen zwischen 12 Euro für Hörplätze und 416 Euro für einen Premieren-Platz in der besten Kategorie ist das auch wenig verwunderlich. Unter 200 Euro sind gute Karten nicht zu bekommen - und das Festspielhaus ist nicht klimatisiert.

Thielemann wird den "Parsifal" konzertant dirigieren

Die Festspiele beginnen am 25. Juli mit dem "Fliegenden Holländer" in der Inszenierung des international sehr gefragten russischen Regisseurs Dmitri Tcherniakov, der an der Bayerischen Staatsoper in München im Februar den "Freischütz" bebilderte, und unter der musikalischen Leitung der Ukrainerin Oksana Lyniv. Außerdem stehen "Die Meistersinger von Nürnberg" und "Tannhäuser" auf dem Programm. Außerdem gibt es eine vom österreichischen Aktionskünstler Hermann Nitsch ausgestattete "Walküre" zu erleben. Der ansonsten in dieser Saison nicht tätige frühere Bayreuther Musikchef Christian Thielemann, dessen genaue künftige Rolle bei den Festspielen noch nicht fest steht, wird am 10. August einen konzertanten "Parsifal" dirigieren. Die Saison wird ein paar Tage kürzer sein als vor der Pandemie: Die letzte Vorstellung ist für den 25. August anberaumt.