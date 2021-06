"Was in meinen Tiefen wohnt und bislang noch nie gediehen"

Alles wird bei ihm zur Poesie, alles, "was in meinen Tiefen wohnt und bislang noch nie gedieh'n", so singt er, der Barde, dessen Vater, Antifaschist und Opernsänger, heldenhaft die Nazigräuel überlebt hat – als Kommunist, als Widerständiger, als Anarchist. Wie der Vater, so der Sohn: Konstantin Wecker warnt nun vor der ständig zunehmenden Radikalisierung einer eigentlich demokratischen Gesellschaft: "Ich bin ja ein bekennender Anarcho. Das Wesen der Anarchie ist Herrschaftslosigkeit, die Freiheit von Herrschaft – und gerade die Kunst und die Kultur haben immer schon die Aufgabe gehabt, aufzuklären."

Da gibt einer beredt Auskunft über sich, sendet unablässig Ich-Botschaften in bester Sozialpädagogen- Manier. Konstantin Wecker mahnt, klärt auf und liest. Ja: liest uns ein ums andere Mal die Leviten. Dabei erweist er sich als wirklich belesen, bezieht sich auf Goethe, Tucholsky, Rilke, Tolstoy, Dostojewski und deren Figuren der Weltliteratur. Wecker selbst gehört zu den Figuren der Welt-Musik, einer Kunst, die Welt abbildet in ihrer ganzen Verletzlichkeit und Schönheit. Er poltert nicht berlinisch wie dereinst Wolfgang Neuss, nicht hamburgisch verbissen wie Wolf Biermann, nicht preußisch wie Franz-Josef Degenhardt. Wecker ist ein Münchner Urviech, wenn man so will, ein Wiedergänger eines Oskar-Maria Graf und Bruder im Geiste eines Bertolt Brecht. All das kann man hören auf dieser neuen Veröffentlichung: "Utopia", seit sechs Jahren mal wieder ein Studioalbum mit neuen Liedern.

Eine klingende Seelenschau

Bin ich endlich angekommen? Das Werk des Konstantin Wecker ist wie ein Schaufenster vieler empfindsamer kämpferischer Seelen. Der Liedermacher horcht aufmerksam all jenen nach, die vor ihm auf der gleichen Spur waren. Jetzt mit 74 ist auch wahrlich die Zeit, Bilanz zu ziehen: "Es gibt keine Bilanz. Also für mich hat Älterwerden immer mehr damit zu tun, sein eigentliches Selbst zu finden."

"Utopia" ist so etwas wie ein Konzeptalbum, ein Liederzyklus: 14 thematisch eng verwandte Lieder und drei Zugaben, darunter eine Reprise auf den Willy, den heimlichen Star des Wecker'schen Kosmos, der aufstand gegen die Nazis, ihnen widerstand, sich empörte und dafür sein Leben ließ: Wie es scheint, hat sich nichts verändert, zumindest nicht viel. Schon deshalb sind solche Alben notwendig, weil sie uns erinnern, aufrütteln, ermutigen.