Die "Kong-Berge": Ein erfundenes Gebirge als Kolonialerbe

Magdalena Schrefel schreibt Theaterstücke und Hörspiele. Für die Theaterfassung von "Ein Berg, viele" erhielt sie 2020 den Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker. Im Interview mit Thomas Kretschmer erzählt sie, wie sie zu dem Stoff gekommen ist und was die erfundenen Kong-Berge mit europäischer Aufklärung und der Gegenwart zu tun haben.

Thomas Kretschmer: Magdalena Schrefel, bevor wir uns den erfundenen Kong-Bergen zuwenden: Reisen Sie lieber mit Landkarte oder mit Navigationsgerät?

Magdalena Schrefel: Eindeutig mit Landkarte.

Würden Sie dann sagen, Landkarten können auch etwas erzählen?

Ich denke, dass sie vielerlei Dinge zu erzählen haben. Wahrscheinlich zuallererst das, was man auf ihnen sehen kann. Dann natürlich auch in einer Form von Quellenkritik: Warum das, was man da sieht, erzählt werden soll. Das heißt, ich glaube, dass Karten immer zwei Seiten von Macht repräsentieren. Es gibt die schöne Geschichte, dass der König von Frankreich sehr überrascht war, als er das erste Mal eine Karte von Frankreich vor sich hatte, die tatsächlich auf Vermessungen beruhte, weil das Land plötzlich sehr viel kleiner war, als er sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, die andere Seite der Macht von Karten ist die Macht, den Blick derjenigen zu beeinflussen, die sie verwenden. Und das ist ein Teil der Geschichte der Kong-Berge und von James Rennell, weil es ja tatsächlich so war, dass in den 120 Jahren, in denen die Kong-Berge in seiner Karte eingezeichnet wurden, gleichzeitig bereits Reisen dorthin stattfanden. Und natürlich jeder Reisende hätte berichten können, dass es diese Berge nicht gibt.

Wie sind Sie auf die Geschichte der Kong-Berge überhaupt gekommen?

Auf die Geschichte gekommen bin ich – das ist natürlich eine schöne Fügung – weil ich Radio gehört habe und in einer Radiosendung im Österreichischen Rundfunk in einem Nebensatz erwähnt wurde, dass es da dieses erfundene Gebirge gegeben hätte. Das hat etwas in mir als Autorin zum Schwingen gebracht, weil ich mich wiedererkennen konnte in dem Bestreben, Berge zu erfinden, die mich selber überdauern werden. Und dann habe ich angefangen, zu recherchieren und habe festgestellt, dass das Ganze problematisch ist. Die erfundenen Kong-Berge sind im Endeffekt Teil der Kolonialgeschichte: Da zeichnet ein weißer Geograf, ohne jemals den afrikanischen Kontinent betreten zu haben, ein Gebirge in die Karten ein, die dann für 120 Jahre existiert haben. Das war der Ausgangspunkt. Auch diese Ambivalenz, mich zu dieser Geschichte hingezogen zu fühlen, aber sie gleichzeitig auch problematisieren zu wollen.

Ein behaupteter Berg oder eine tatsächlich auf der Karte gezogene Grenze können machtvolle Auswirkungen haben. Das kann man an James Rennell besonders gut zeigen, der ja im Zeitalter der Vermessung gewirkt hat. Ich glaube, man kann zeigen, dass Grenzen eine Genealogie haben, dass sie eine Geschichte haben, dass sie nicht immer da waren, dass sie verschoben wurden, dass es einzelne Personen gab, die sie einzeichnen konnten. Ich denke, es ist eine spezielle, westlich weiße Form, sich die Welt untertan zu machen.