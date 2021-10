Konferenz: Potenzial der Religionen in Afghanistan nicht genutzt

Zum Abschluss ihrer viertägigen Konferenz in Lindau hat die Bewegung "Religions for Peace" die Rolle von Religionsgemeinschaften als Friedensstifter bekräftigt. Sie lehnten jedwede Gewalt in ihrem Namen ab, heißt es in dem am Donnerstag vom Weltrat der Bewegung verabschiedeten Abschlusspapier.

Religions for Peace zum dritten Mal in Lindau

Margot Käßmann, die ehemalige Vorsitzende der EKD, betonte: "Wer an Gott glaubt, gleich welcher Religion, muss eigentlich glauben, dass jeder Mensch Geschöpf Gottes ist und eine eigene Würde hat und für diese Würde eintreten."

Rabbiner aus den USA, einige islamische Gelehrtinnen aus dem Irak, ein Häuptling der Ureinwohner Kanadas und viele andere Vertreter verschiedener Religionen nahmen an der Konferenz der Bewegung Religions for Peace teil, die zum dritten Mal in Lindau stattfand.

Religionen als Mittel zum Frieden - nicht nur zum Krieg

Was die Teilnehmenden eint: Der Glaube, dass Religionen Frieden schaffen können – und nicht nur Kriege verursachen. Doch auch Krieg ist Thema auf dem Treffen. Das Schreckliche sei, dass nichts besser geworden sei in Afghanistan nach 20 Jahren Militäreinsatz, sagt Käßmann. "Die ganze Tragik, die sich abspielt, gerade auf dem Rücken der Frauen, die ist erschütternd."

Schon 2010 hatte Margot Käßmann während des Militäreinsatzes der Bundeswehr in Afghanistan kritisiert, dass nichts gut sein in Afghanistan und war dafür auf breiter Front gescholten worden. Haben die Religionen, hat der Islam in Afghanistan versagt? Ja und nein wäre die Antwort von Azza Karam, der Direktorin von Religions for Peace. Denn: religiöse Gemeinschaften insgesamt seien "die vielfältigste Spezies überhaupt. In ein und derselben Religion finden wir Friedensstifter und Kriegstreiber."

Großes Versäumnis, Religionen in Afghanistan nicht einzubeziehen

Religiöse Communities leisteten laufend Gemeinde-, Fürsorge und Friedensarbeit – nur seien die extremistischen Taten einiger Weniger viel lauter, als die leise beständige Arbeit der Vielen für das Gute. Vertreter von Religionen und religiöse Organisationen seien die, die in Kriegsgebieten auch dann noch da seien, wenn alle anderen schon längst das Feld geräumt hätten.

Es sei ein großes Versäumnis, nur das Gewaltpotenzial der Religionen zu sehen, nicht aber ihr Potenzial für den Frieden. Das war auch in Afghanistan ein Fehler, sagt Azza Karam.

"Ich glaube die Menschenrechtsinitiativen in Afghanistan haben nicht aktiv versucht, religiöse Akteure miteinzuschließen, wegen des Traumas durch die Herrschaft der Taliban. Ich glaube, das ist eine verpasste Chance." Azza Karam

Ohne religiöse Führer keine Stimme in der Gesellschaft

Deswegen ist das Thema Afghanistan auch Teil der Konferenz: Man möchte aus der Erfahrung lernen, um in Zukunft Dinge besser zu machen. Auch Hamideh Mohaghegi, Koranwissenschaftlerin an der Universität Paderborn und im Vorstand von Religions for Peace Deutschland teilt Azza Karams Einschätzung.

In Ländern wie Afghanistan habe man ohne die Mitarbeit von religiösen Menschen und vor allem von religiösen Führungskräften keine Stimme in der Gesellschaft, erläutert Mohaghegi die Herausforderung. "Daher muss man sie an seine Seite bekommen, um etwas bewirken zu können."

Klimawandel: Im Einklang mit der Natur leben

Das gilt nicht nur beim Thema Afghanistan, sondern auch, wenn es um die Rechte von Frauen, die Armutsbekämpfung oder eben den Klimawandel geht. Deswegen waren dieses Jahr auch Vertreter indigener Gruppen aus Süd- und Nordamerika eingeladen. Von ihnen wollte man lernen, wie Glaube dabei helfen kann, im Einklang mit der Natur zu leben.

Merylene Chitharai ist eine Südafrikanische Klimaaktivistin. Sie sieht es als eine Pflicht ihres hinduistischen Glaubens, sich gegen die Zerstörung der Umwelt einzusetzen. "Wenn man beobachtet, was in der Welt passiert: Dürren, Feuer, Überschwemmungen … Mutter Natur ist nicht zufrieden mit uns", sagt sie besorgt.

Zum Artikel: Parlament der Weltreligionen tagt zur Frauenfrage

Junge mobilisieren, damit "sich Geschichte nicht wiederholt"

Deswegen hat die Organisation dieses Jahr vor allem versucht, junge Menschen zu mobilisieren. Das sei wichtig, sagt Chitarai, damit "sich die Geschichte des Klimawandels, der Gewalt und des Konflikts nicht wiederholt. Wir müssen die Jugend als eine Ressource sehen. Als eine Möglichkeit der Ermächtigung."

Religiöse Würdenträger und Gelehrte dazu zu befähigen, Arbeit für den Frieden zu leisten, daran arbeitet Religions for Peace inzwischen seit 50 Jahren. Auch nächstes Jahr soll die internationale Konferenz wieder in Lindau stattfinden.