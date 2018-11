Komponist Reimann in Regensburg mit dem "Faust" ausgezeichnet

"Faust"-Gala am Theater Regensburg: Der 82 Jahre alte Komponist Aribert Reimann ist dort für sein Lebenswerk geehrt worden. Laudatorin Eleonore Brüning würdigte Reimann als "Global Player" in der Musikwelt. Er habe sein Publikum gefunden, wie kaum ein anderer lebender Opern-Komponist.

Der vom Deutschen Bühnenverein verliehene "Faust"-Preis reiht sich bei Reimann ein in eine lange Reihe von Auszeichnungen. So hat der 82-Jährige in der Vergangenheit den Ernst von Siemens Musikpreis sowie den Robert Schumann-Preis verliehen bekommen.

"Der Faust" wurde in Regensburg in neun weiteren Kategorien vergeben. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr einen Perspektivpreis, mit dem die Aktion "40.000 Theatermitarbeiter treffen ihre Abgeordneten" ausgezeichnet wurde. Damit sollten Politiker auf die Situation an den Theatern aufmerksam gemacht und für das Theater gewonnen werden.