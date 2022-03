Komponist mit Kampfansage: "Aus uns macht Putin kein Nordkorea"

Vieles ist an dem Mann bemerkenswert: Anton Lubchenko (36), russischer Dirigent und Komponist, hat gerade eine Oper über einen Einheitsstaat mit einem allgegegenwärtigen und allwissenden "Großen Wohltäter" geschrieben, in dem alle Menschen nur noch Nummern sind, die zu funktionieren haben. Das Werk beruht zwar auf einer Satire aus dem Jahr 1920, hat allerdings sehr viel mit der aktuellen Lage in Russland zu tun, was Lubchenko auch gar nicht groß von sich weist.

Und es passt - leider! - geradezu unheimlich gut in unsere Gegenwart, dass der Roman von Jewgeni Samjatin (1884 - 1937) nach seinem Erscheinen das allererste Buch war, dass die Sowjets verboten. Wenig verwunderlich, wollten die frühen und radikalen Kommunisten doch einen "neuen" Menschen schmieden, der nicht mehr individuell, sondern nur noch kollektiv dachte und handelte.

"Kulturboykott ist nicht der richtige Weg"

Da drängt sich der Vergleich zu Nordkorea auf, doch Lubchenko glaubt trotz der jüngsten Entwicklungen nicht, dass seine Heimat geradewegs in eine abgeschottete Diktatur abgleiten wird. Auf der Pressekonferenz zur Regensburger Uraufführung seiner neuen Oper sagte er: "Zunächst mal sind wir sehr groß, zweitens haben wir sehr talentierte, kluge Leute. Ich liebe Russland, ich bin Russe. Ich habe die ukrainische Staatsbürgerschaft, ich spreche fließend und gerne Ukrainisch. Ich studierte in Petersburg, meine Vorbilder sind Tschaikowski, Schostakowitsch, Prokofjew, Tolstoi, Dostojewski, Tschechow. Und ich sage Ihnen ein Geheimnis: Sie alle hätten niemals den Krieg in der Ukraine unterstützt, und auch niemals Putin."

In einem Zeitungsgespräch hatte Lubchenko den Angriff auf die Ukraine das Projekt von "Wahnsinnigen" genannt. Die Ausgrenzung russischer Künstler hält er nicht für angebracht, um Druck auszuüben: "Ich glaube nicht, dass ein Kulturboykott der richtige Weg ist. Zur Zeit der Blockade von Leningrad spielten sie dort Beethoven, alle seine Symphonien. Niemand verlangte von den Deutschen, sich für ihre Kultur zu entschuldigen, das ist es doch, für was man lebt, die Kultur."

Für die Semperoper schrieb er einen "Debütantenwalzer"

Unumstritten ist Lubchenko nicht gerade: Seine Oper "Doktor Schiwago" wurde nach der Regensburger Uraufführung im Januar 2015 als arg nationalistisches Opus kritisiert, obendrein machten die Alkoholeskapaden des junge Komponisten damals Schlagzeilen. Beim Dresdener Semperoper-Ball ist Lubchenko vor der Pandemie als "Hauskomponist" und Dirigent tätig gewesen und schuf 2018 einen "Debütantenwalzer". Putin hatte 2009 auf dem Ball einen St. Georgs-Orden überreicht bekommen, Cheforganisator Hans-Joachim Frey gilt als besonderer Freund des russischen Präsidenten, das Fest ist seit langem wegen der Nähe zum Kreml im Gerede.

Von all dem lässt sich Lubchenko jedoch nicht weiter in seinem Widerstand gegen Putins Angriffskrieg bremsen: "Wir Künstler müssen noch viel deutlicher unsere Stimme erheben. Ich bin sicher, dass der jetzige Zustand nicht lange andauern wird. Es ist unmöglich, aus diesem Riesenland Nordkorea zu machen, die Zivilisation auszumerzen. Wir sind gebildet, wir denken humanistisch. Von den Durchschnittsmenschen unterstützt niemand diese verrückten Dinge."

Auf Valery Gergiev ist er nicht gut zu sprechen

Auf Putins Dirigenten-Liebling Valery Gergiev ist Lubchenko aufgrund eigener Erfahrungen übrigens nicht gut zu sprechen: "Ich bin schon ein bisschen enttäuscht darüber, wie das System in Russland funktioniert. Es war die Idee von Wladimir Putin, in Wladiwostok ein neues Opernhaus einzurichten. Der Kulturminister nominierte mich für den Intendanten-Posten. Ich traf auch einige Mal Putin persönlich. Bei der Gelegenheit sagte er mir, das neue Haus könne ein Tor nach Asien sein. Dann luden wir Dirigent Valery Gergiev zu einem Osterfestival ein, der war begeistert von dem Gebäude. Zwei Wochen später kam von Putin die Entscheidung, das Theater in Wladiwostok sei ab sofort eine Außenstelle vom Mariinski-Theater in St. Petersburg, wo Gergiev der Chef ist. Keiner hat kapiert, wie das möglich war. Petersburg ist ja ziemlich weit weg von Wladiwostok. Ich habe Gergiev dann 2016 eine SMS geschrieben, wonach sein Mariinski-Theater ja schneller Filialen gründet als McDonald's."

Nach drei Jahren an der Spitze der Oper von Wladiwostok und 15 Premieren war für Lubchenko also Schluss. Jetzt lebt er nach eigenen Worten in St. Petersburg und arbeitet freiberuflich: "Ich hoffe, dass ich nächste Woche dorthin zurück kann. Ich schreibe gerade die Musik für eine Schweizer Filmproduktion, die Aufnahmen finden in Petersburg statt. Dass wir schon Nordkorea geworden sind, kann ich mir nicht vorstellen."