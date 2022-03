Komponiert auf Europas Trümmerfeldern: "Peter Grimes" in München

Wer interessiert sich in diesen Zeiten für Premierenkritiken? Wer will wissen, wie Regisseur Stefan Herheim (51), demnächst Intendant am Theater an der Wien, den modernen Klassiker "Peter Grimes" inszeniert hat? An der Bayerischen Staatsoper gingen die Gedanken in eine ganz andere Richtung. Die ukrainische Flagge flattert über dem repräsentativen Haus, weithin sichtbar, blaue und gelbe Scheinwerfer beleuchten die imposante Fassade.

Publikum erhebt sich zur Europahymne

Und dann erklingt zu Beginn der Aufführung Beethovens "Ode an die Freude", die Europahymne, diesmal gar nicht festlich und freudig, sondern düster, nachdenklich, verschattet. Der russische Generalmusikdirektor der Staatsoper, Wladimir Jurowski (49), der sich auf die Gefahr, nicht mehr nach Russland einreisen zu dürfen, sehr bestürzt über den Krieg geäußert hat, steht als Zuschauer zuerst auf in seiner Proszeniumsloge. Es dauert einen kurzen Moment, bis das Publikum folgt und sich alle erhoben haben. Was für ein erschütternder Moment, und was soll danach noch kommen?