Komplizinnen statt Feindinnen: Die "hildensaga" in Worms

Die Kulisse hat was von Konzert. Kunstnebel flutet den Wormser Domplatz, eine Band legt sich ins Zeug und zwei Videoscreens rechts und links der Bühne zeigen Close-Ups der Protagonistinnen wie sonst beim Open-Air von den Popstars. Fast hat es den Anschein, als hätte Roger Vontobel die "hildensaga" von Ferdinand Schmalz als Rockoper inszeniert. Kann das gut gehen?

Wo die Stücke des Grazer Dramatikers doch eher Austro-Indie-Pop sind. Austro, weil seine Texte von einem ganz eigenen, mundartlich grundierten Sprachsound leben. Und Indie, weil er eine Lesart der Nibelungen-Sage abseits des Mainstreams vorgelegt hat. Stehen bei den meisten Auseinandersetzungen mit dem Stoff die Ränke der Recken im Zentrum der Aufmerksamkeit, interessiert sich Schmalz vor allem für die Frauenfiguren.

Für die titelgebenden "Hilden" eben, sprich Brünhild und Kriemhild – im mittelhochdeutschen Nibelungenlied wie in der bekannteste Dramen-Adaption, der von Friedrich Hebbel: Erzfeindinnen. Das hat Ferdinand Schmalz schon immer gestört: "Diese Zänkerei, dass sich die da aufgrund von Eitelkeiten in die Haare kriegen, war für mich immer ein Ärgernis beim Lesen. Ich hab mich dann gefragt, was wäre, wenn die da nicht zu Feindinnen werden, sondern wenn sich da eine Komplizenschaft entwickeln würde und die sich gegen diesen Wormser Hof wenden."

Spielball im Machtspiel der Männer

In Worms spielen Genija Rykova und Gina Haller die beiden "Hilden". Rykova stattet Brünhild, die bei Schmalz keine Barbarin ist, sondern eine unabhängige Frau, mit einem gesunden Misstrauen gegenüber den Burgundern aus. Dass sie mit faulen Tricks besiegt und nach Worms verschleppt wird, ist für Brünhild ultimative Demütigung. Nicht argwöhnisch, sondern anfangs ohne Arg scheint dagegen Kriemhild. Umso größer die Desillusionierung, die sich immer tiefer in Gina Hallers Gesichtszüge einzugraben scheint, als sich bei ihrer Kriemhild nach und nach die schmerzhafte Erkenntnis einstellt, dass auch sie nur ein Spielball im Machtspiel der Männer ist.

Was gern als schicksalhafte Zwangsläufigkeit verbrämt wird, entlarvt Ferdinand Schmalz als Folge meist männlicher Zwangsausübung. Die Heldinnen seiner "hildensaga" durchschauen, dass sie eben nicht an den Fäden des Schicksals zappeln, sondern an denen intriganter Strippenzieher vom Typ Hagen, und beschließen, diese Fäden kurzerhand zu kappen.

Neben einer überzeugenden Neudeutung des Nibelungenstoffes ist in Worms – angeführt von Genija Rykova und Gina Haller – auch ein tolles Ensemble zu erleben. Das war hier in vergangenen Jahren nicht immer so, wo auch schon mal Fernsehstars wegen ihrer Prominenz und nicht aufgrund ihrer Bühnenpräsenz besetzt worden sind.

Poolparty mit Arschbomben-Parade

Die beeindruckenden Schauspielerinnen und Schauspieler dieses Jahr sorgen auch dafür, dass der Text nicht baden geht angesichts der Regie von Roger Vontobel, die um Zugeständnisse an die unvermeidlichen Spektakelerwartungen bei Freilicht-Sommertheater nicht herumkommt. Neben dem etwas zu offensiven Musikeinsatz, Nebel-, Licht- und Videoeffekten zählt dazu auch das riesige Wasserbassin, das fast die komplette Bühne einnimmt, und in dem ausgiebig gekämpft und geplanscht wird.

Wenn anfangs Brünhild und Siegfried darin miteinander ringen, hat das etwas von Schlammcatchen. Später, am Hof zu Worms, werden im Becken dekadente Poolpartys gefeiert, Arschbomben-Parade inklusive. Und am Ende steht das Wasser den Burgundern buchstäblich bis zum Hals.

Denn das ist die bittere Pointe des Stücks von Ferdinand Schmalz: Nur weil die Frauen das Heft des Handelns in die Hand nehmen, bedeutet das nicht automatisch, dass die Geschichte ein Happy End nimmt. Im Gegenteil: der Untergang ist auch hier unvermeidlich. Kein Rettungsring der Nibelungen nirgends.