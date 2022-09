UPDATE: Suche beendet - Komparsen für Münchner Tatort gesucht

Aktualisierung 15.09.: Auf diesen Aufruf hin haben sich viele hundert Leute gemeldet, vielen Dank! Das bedeutet aber auch: Die Produktionsfirma kann keine weiteren Bewerbungen mehr annehmen.

+++++++++++++

Solch eine Gelegenheit bietet sich nicht allzu oft: für den nächsten Münchner Tatort-Dreh werden noch Komparsinnen und Laiendarsteller gesucht. Die Dreharbeiten werden von Ende September bis Ende Oktober 2022 in Vaterstetten und Umgebung stattfinden. Der Tatort-Fall trägt den Arbeitstitel "Königinnen": Beim Gipfeltreffen bayerischer Produktköniginnen in einem Dorf im Landkreis München hat es einen Mordversuch gegeben. die Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr begeben sich in die Provinz, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Folgende MitspielerInnen werden gesucht:

• männliche, weibliche und diverse KomparsInnen sowie LaiendarstellerInnen

• Alter: ab 18 Jahren

• Genaue Drehtage nach Absprache mit der Produktion

Was Sie dafür können müssen:

Sie sollten Geduld und Zeit mitbringen sowie das grundlegende Interesse mitzumachen und vor der Kamera zu stehen. Sie können vor der Kamera Teil des Filmprojekts werden und dem Team dabei helfen, die Szenen zum Leben zu erwecken.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und Lust haben, die Produktionsfirma bei den Dreharbeiten zu unterstützen, dann melden Sie sich!

Schicken Sie gern eine kurze Bewerbung in knappen Stichworten (Name, Alter, Größe) mit den Kontaktdaten und 2 Fotos (Porträt + Ganzkörperaufnahme) an:

Auf diesen Aufruf hin haben sich viele hundert Leute gemeldet, vielen Dank! Das bedeutet aber auch: Die Produktionsfirma kann keine weiteren Bewerbungen mehr annehmen. Deren Kontaktdaten haben wir daher entfernt.