Kommunikationsmuseum Nürnberg zeigt schlaflose Gesellschaft

"Die Nacht kann bedrückend, aber auch beschaulich, feierlich und romantisch sein", heißt es am Eingang zur "Stillen Nacht", der natürlich von der "Königin der Nacht" aus Mozarts "Zauberflöte" bewacht wird. Dahinter werden Lichterfeste gezeigt wie Weihnachten und der Kerzenschein des Sabbat, die Bedeutung des Mondes im Islam und die Mode der morbiden Gothic-Szene. Besucher erfahren unter dem Kapitel "Nachtarbeit", dass Postillione schon im 15. Jahrhundert durch die Nacht ritten, um die Briefe schneller zu befördern. Es geht um die Langstrecken-Flugzeuge der Paketdienste und um "Wachmacher", nämlich Substanzen, die noch in den 50er-Jahren legal waren, heute allerdings verboten sind. Der Siegeszug der Leuchtstoffröhre ist Thema, die immer noch fahrenden Nachtzüge und die "Hexen"-Verfolgungen, die auf Massenhysterie beruhten und der Nacht die schlimmsten Verirrungen unterstellten.

Es geht in die Ballsäle und Bordelle, es wird vom Alt-Berliner "Residenz Casino" berichtet, wo "Haremsnächte", "Nächte auf Hawaii" oder "Strandfeste am Bosporus" im Kaiserreich für verwegene Atmosphäre sorgten. Das "Berliner Tageblatt" schreibt am 1. Januar 1919, "noch nie" sei "so viel, so rasend" getanzt worden: Die erste Silvesternacht nach dem Ersten Weltkrieg fiel wohl komplett aus, jedenfalls dürfte kaum jemand an der Spree geschlafen haben. Nicht unwichtig auch die Kulturgeschichte der Berliner "Spätis", kleiner Läden, die die ganze oder halbe Nacht geöffnet haben und irgendwann in den frühen 50er-Jahren für DDR-Schichtarbeiter geschaffen wurden.