Kommentar: Auf dem Weg zum perfekten Kind

Es ist der nächste Schritt auf dem Weg zum perfekten Kind. Eigentlich nur für Risikoschwangerschaften gedacht wird sich der Bluttest als Standardmethode in der pränatalen Diagnostik durchsetzen. Dazu muss man kein Prophet sein. Bisher war der Test kostenpflichtig, ab heute ist er nach einer Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses Kassenleistung. Schließlich soll nicht der Geldbeutel der Eltern über die Methoden der vorgeburtlichen Diagnostik entscheiden.

Gegner warnen vor Massenscreening

Die Voraussetzungen, unter denen der Test von der Kasse übernommen wird, sind unklar formuliert. Und: Das vorhandene Angebot findet in unserem Gesundheitswesen immer seine Abnehmer. Also rechnen Mediziner und Beratungsstellen damit, dass bis zu 90 Prozent der Schwangeren den Test in Anspruch nehmen werden. Garantiert doch der Bluttest ohne Risiko für das werdende Kind scheinbar sichere Auskünfte über den Gesundheitszustand des Embryos. Gegner des Trisomie-Tests warnen vor einem Massenscreening: Hat mein Kind das Down-Syndrom oder nicht?

Eltern bekommen Antworten - bekommen sie auch Hilfe?

Eltern, die diese Frage belastet, erhalten mit dem Bluttest auf Trisomien nun Antworten. Bei einem negativen Testergebnis kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass das Ungeborene Trisomie 21 hat. Bei einem auffälligen Befund werden weitere Untersuchungen fällig. Nur was tun mit dem Befund? Damit werden die Eltern alleingelassen, auch wenn der Bundesausschuss auf die ärztliche Beratung besonderen Wert legt. Bleibt in der ärztlichen Praxis genügend Zeit, um über Risiken und Folgen eines solchen Tests aufzuklären? Ich habe meine Zweifel.

Behinderte weiter an den Rand gedrängt

Die größere Sorge ist die der Behindertenverbände. Mehr Diagnosen bedeuten mehr Schwangerschaftsabbrüche. Der Druck auf Eltern, die ein Kind mit Behinderung erwarten, steigt: Darf dieses Kind leben, auch wenn es möglicherweise nicht perfekt ist? Auch wenn es die Sozialsysteme und die Gesellschaft fordert? Hier wird heute eine Tür geöffnet, die sich kaum mehr schließen lässt. Und Menschen mit Behinderung fühlen sich weiter an den Rand gedrängt.

Fehlende Rahmenbedingungen sind fahrlässig

Der Bluttest als Kassenleistung. Der größte Skandal an dieser Entscheidung des Bundesausschusses ist das Versagen der Politik. Dem Bundestag ist es trotz jahrelanger Diskussionen nicht gelungen, für die Kassenzulassung von Trisomie-Tests gesetzliche Rahmenbedingungen zu verabschieden. Das ist fahrlässig, weil es ja um etwas anderes als die Frage geht, was zahlt die Kasse und was nicht. Es geht um die Frage: In welchem Land wollen wir leben? In einem Land, in dem nur perfekte Menschen einen Platz haben? Nein, da will ich nicht leben.