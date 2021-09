Komik und Konvention: "Effingers" an den Münchner Kammerspielen

Durch die Verbindung mit dem Bankier Emanuel Oppner, von dem die Effinger-Brüder Geld erhalten und dessen Töchter Annette und Klara sie erhalten, gelingt Paul und Karl der Weg nach oben. Mit Lust an der Überzeichnung verkörpern die Schauspielenden die so liebenswerten, wie verkorksten Familienmitglieder: Das in pragmatischer Zuneigung verbundene Ehepaar Oppner, die von großer Liebe, opulenten Kutschen und Kindern quasselnden Töchter, den anarchischen und doch so menschlichkeitssüchtigen Sohn oder die sich um standesgemäße Menüfolgen sorgende Tante.

Die ganz großen Themen sind da

Es wird über Kapitalismus und Globalisierung diskutiert, die Zukunftsträchtigkeit von Verbrennungsmotoren beschworen, Humanität gesucht, Liebe gefunden und immer wieder ein Familienfoto geschossen. So spielt sich im ersten Teil des Abends das Ensemble hinein in eine Mischung aus familiärer Skurrilität und großbürgerlicher Wärme – eine Wärme, wie sie sich Emanuel Oppner einmal als Atmosphäre für die neu erworbene Villa wünscht. Und eine beängstigend harmlose Behaglichkeit, die sich auch im Zuschauerraum breitmacht. Gerne goutiert, weil äußerst unterhaltsam, aber gestört – wenn überhaupt – nur, wenn das Publikum bei erleuchtetem Saallicht angesprochen wird und die politisch brisanten Dimensionen des Romans von Gabriele Tergit hervorstechen.

Hasskultur, Destabilisierung der Demokratie, die Schonungslosigkeit eines kapitalistischen Marktes, Kampf um Emanzipation: Aktualität und Analogien zu heute stecken zuhauf im Roman von Gabriele Tergit. Als Gerichtsreporterin und Autorin, die 1933 vor den Nazis floh und nach dem Krieg von London aus ihren Roman "Effingers" veröffentlichte, war Tergit eine wache Beobachterin ihrer Zeit.

Zu konventionell?

Im zweiten Teil der Aufführung – mit dem Fortgang der Familiengeschichte von 1909 bis zum Nationalsozialismus – rückt denn auch die Politik in den Vordergrund. Die nachkommende Effinger-Generation nimmt die gutbürgerliche Heimeligkeit immer mehr unter Beschuss, erster Weltkrieg und Nationalsozialismus erschüttern die jüdische Kaufmannsfamilie, auf den gestellten Familienfotos klaffen Lücken. Wo die Frauenfiguren an Profil gewinnen, weichen in der Aufführung Komik und Sarkasmus einer schleppenden Ernsthaftigkeit, in der manche Szenen in Thesen-Dramatik abrutschen. Statt Entschlackung oder spielerische Brechung: Zerfasern der Stilmittel, klassisches Rollenspiel, zahme Auf- und Abtritte zur Abhandlung dessen, was der Roman noch zu verhandeln aufgibt.

So groß die Freude darüber ist, wieder viele, großartige Schauspieler und Schauspielerinnen in den voll besetzten Kammerspielen zu erleben, und so anerkennenswert das Projekt der Bühnenadaption dieses vielschlichten Romans: Am Ende lässt einen die Konventionalität des Abends dann doch eher unbefriedigt zurück.