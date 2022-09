Komeback mit K: Kraftklub und ihr neues Album "Kargo"

Da gilt, wie Gitarrist Steffen Thiede im Interview zugibt, eigentlich dasselbe wie für das neue Kraftklub-Bühnenoutfit: "Wir wollten schon einen gewissen Wiedererkennungswert beibehalten ... und kucken mal, dass wir vielleicht andere Schuhe anziehen. Das reicht vielleicht schon."

Also: musikalisch alles beim Alten, aber noch ein bisschen besser. Überraschungen gibt's diesmal eher im Detail, etwa bei den in ein paar Songs auftauchenden Gästen. Da ist die eher aus dem Synthie-Pop kommende Mia Morgan dabei oder – womit sicher niemand gerechnet hätte – Bill Kaulitz von Tokyo Hotel.

Politische Anspielungen

Songs mit politischen Anspielungen, aber auch mit Abfahrgarantie gibt's auf dem neuen Kraftklub-Album. Und auch die musikalischen Wurzeln werden gelegentlich freigelegt. Die liegen deutlich in den mittleren Nuller- bis frühen Zehner-Jahren, so Frontmann Felix Kummer: "Das war natürlich 'ne extrem prägende Zeit, auch als Band. Das war die Zeit, wo wir Musik im Club kennengelernt haben. Wo wir auf den Indie-Parties waren und Musik gehört haben, die klang wie: 'Whoa, so wollen wir auch Musik machen, so soll es auch klingen'."

Ein Song reicht – nicht

Ihren Helden von damals haben Kraftklub jetzt in "Ein Song reicht" ein musikalisches Denkmal gesetzt. Aber ein Song reicht eben nicht. Es hätten sogar mehr als die elf sein können, die auf dem neuen Kraftklub-Album mal eben 35 Minuten füllen. Denn das sind lauter Ohrwürmer, die uns fast immer auch zum Nachdenken bringen. Wenn Pop, dann so – oder, um es mit einem Kraftklub-Songtitel zu sagen: so schön!