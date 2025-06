"Koloss auf tönernen Füßen": Muss Putin Irans Krise fürchten?

Der Westen wolle Russland "vermutlich mittelfristig nach demselben Szenario wie den Iran erledigen", spekuliert der Beobachter: "Es scheint, dass Putin ein deutliches Signal erhält: Entweder steht ihm ein jahrelanger Krieg bevor, um das Land zu zermürben, oder die Unterzeichnung von Papieren, in denen die westlichen Standpunkte vorherrschen."

"Iran schwächer als erwartet"

Die russischen Eliten seien "sehr überrascht über die schwache Reaktion des Iran" [externer Link] auf israelische Angriffe, ist in einem der tonangebenden Polit-Blogs (110.000 Abonnenten) zu lesen: "Viele Experten diskutieren die Unfähigkeit der iranischen Streitkräfte, die Eliminierung der militärischen und wissenschaftlichen Führungspersönlichkeiten des Landes zu verhindern."

Die USA hätten Teheran durch ihre Verhandlungsstrategie "getäuscht" und eingelullt. Weil Trump derzeit Putin ähnliche Avancen mache, gebe es für den Kreml "Anlass zu ernsthaften Überlegungen".

Dass russische Medien und Telegramm-Kanäle bereits über angebliche "Geheimverhandlungen" hoher iranischer Regierungsvertreter zur Ausreise ins russische Exil berichten [externer Link] , "falls sich die Lage im Iran aufgrund israelischer Angriffe weiter verschlechtern sollte", trägt nicht gerade zur Stabilisierung des "Bündnispartners" bei.

"Postkarte an alle Eliten"

Der ukrainische Geheimdienst sei inzwischen ähnlich gut wie der israelische Mossad, warnen russische Kommentatoren und "fantasieren" bereits über einen Drohnen-Anschlag auf Putins Autokolonne [externer Link]: "Bereiten die Ukrainer in Russland vielleicht auch etwas so Grandioses vor, dass es das Land in die Knie zwingen wird?"

Politologe Alexander Semenjow wird noch konkreter [externer Link] und ängstigt sich um Putin und dessen Leute auf dem anstehenden St. Petersburger Weltwirtschaftsforum: "Meiner Meinung nach ist das [israelische Vorgehen] eine unübersehbare 'Postkarte' an alle Eliten, insbesondere an diejenigen, die sich gerne an einem Ort versammeln."