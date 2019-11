Kolonialismus-Debatte: Reichen Rückgaben aus?

Die Frage ist nur: Wie wichtig ist diese Rückgabe? Eine portugiesische Wappen-Säule, aufgestellt in der Renaissance, als dort weder die heutigen afrikanischen Stämme noch deutsche Kolonialisten ansässig waren. Die Säule dürfte daher weder unter schwarzen noch unter weißen Namibiern Begeisterung auslösen. Und zum entscheidenden Punkt, der Dekolonisierung Afrikas durch Rückgabe von Kulturgut, hat sie wenig beizutragen. Eher geht es wohl um ein Stück deutscher Symbolpolitik, einer Geste, die gute Stimmung machen soll für Deutschland und für das Humboldt-Forum. Monika Grütters: "Wir machen diese Rückgaben und diese ganze Politik genau nicht für uns selbst. Wir versuchen ja, mit dem Humboldt-Forum gerade ein Signal in die andere Welt zu schicken und zu sagen: Seht her, wir möchten euch in Demut und Respekt und mindestens mal auf Augenhöhe einbeziehen in unser Denken. Helft uns dabei. Aber seht auch, mit welch einer Achtung und Bewunderung wir vor euren Traditionen und eurer Kultur stehen."

Abgetrennte Köpfe gingen nach Berlin

Bewunderung, Respekt? Namibia hat, mit Verlaub gesagt, andere Probleme. Was die Namibier wirklich von Deutschland erwarten, ist Geld. Kompensation für Hunderttausende ermordete und gequälte Namibier, für den Völkermord an den Hereros und Nama, begangen von deutschen Soldaten. Zeugnisse davon sieht man zum Bespiel im Unabhängigkeits-Museum in Windhoek, einem scheußlichen, teils goldfarbenen Hochhaus, das übrigens von Nordkoreanern gebaut wurde. "Dies ist die Zeit, als die Deutschen nach Namibia kamen", erklärt eine Kuratorin. "Wir zeigen hier Fotos von den Konzentrationslagern, die die Deutschen errichteten. Sie sehen auch Gefangene in Lüderitz, Gefangene in Konzentrationslagern, die gequält und getötet worden. Die abgetrennten Köpfe wurden an deutsche Universitäten geschickt, damit Wissenschaftler die Schädel schwarzer Menschen vermessen. Ab 2011 wurden einige dieser Schädel an die namibische Regierung zurückgeschickt."