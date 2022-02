Museum beleuchtet koloniale Vergangenheit der Fugger und Welser

Sie sind die bekanntesten Familien der Augsburger Stadtgeschichte: Die Fugger und die Welser, Kaufleute, die im frühen 16. Jahrhundert ein Vermögen machten - mit weltumspannendem Handel, der sich auch in die sogenannte Neue Welt erstreckte. Wegen ihrer ertragreichen Eroberungen galten die Fugger und Welser als erfolgreiche Handelsfamilien und wurden in der Geschichte überwiegend als solche dargestellt. Eine einseitige Darstellung, so lautet die Kritik - auf die jetzt das Museum reagiert, das sich dem Lebenswerk der Familien widmet.

Nicht zimperlich: Die Welser in Venezuela

Der Reichtum und damit auch ihre historische Bedeutung der Fugger und Welser geht zu einem großen Teil auf ihre erfolgreichen Expeditionen zurück. So segelten die Welser beispielsweise im 16. Jahrhundert nach Venezuela. Ein Ausstellungsraum im Museum ist dem Schiff dieser Expedition nachempfunden. Nicht gerade zimperlich gingen die Eroberer und Entdecker dabei mit dem um, was sie vorfanden - der einheimischen Bevölkerung, ihren Besitztümern und Ressourcen. Die Perspektive dieser Menschen werde jedoch nicht dargestellt, so die Kritik.

Sklavenhandel und Gold

Das Museum habe diesen Einwand ernst genommen, erklärt Museumskuratorin Katharina Dehner. Denn der geschichtliche Hintergrund sei ohnehin bestens belegt gewesen, wie sie schildert: "Ziel war es für Bartolomäus Welser, an lukrative Pflanzen zu kommen, aber auch an Gold, und man hat das refinanziert mit dem Verkauf von 4.000 Sklaven."

Barbarische Methoden

Auf wessen Kosten entstand der Reichtum der Handelsfamilien? Diese Frage stand plötzlich im Raum. Bei der Recherche stießen die Ausstellungsmacher auf dramatische Schilderungen, festgehalten in einer jahrhundertealten Felsmalerei auf einer Steilwand in Kolumbien: Menschen, die sich mit erhobenen Händen ergebene, Kriegshunde und Leichenteile.

Mit Gewalt und Terror wurden die Menschen gefügig gemacht, um ihnen Lebensmittel und wertvolle Dinge abzupressen. Genau so hätten die Einheimischen die Ankunft der Eroberer erlebt. Bestätigt wird dieses Vorgehen in einem Brief des Gouverneurs der Welser in der Neuen Welt, Philipp von Hutten.

Quellen der indigenen Bevölkerung

Imadé Aigbobo betrachtet die Felszeichnung genau, er studiert Sozialwissenschaften an der Augsburger Uni und arbeitet dort am Projekt "Postkoloniale Perspektiven auf die Friedensstadt Augsburg" mit. Dass im Fugger- und Welser-Erlebnismuseum jetzt auch die Seite der indigenen Völker berücksichtigt wird, findet Imadé Aigbobo gut: "Im Zuge meiner Recherchen ist mir aufgefallen, dass es sehr viele Quellen von den Menschen aus der Region gibt, und find ich es sehr schön, erster Schritt."

Reflexion über das koloniale Erbe

Ähnlich sieht das auch Ina Hagen-Jeske, Volkskundlerin vom Lehrstuhl für Europäische Ethnologie von der Uni Augsburg: "Es geht darum, nicht nur die Erfolgsgeschichte zu erzählen, sondern auch die Schattenseiten. Auch für die Touristen die herkommen, das ist ein Anfang von einem Reflexionsprozess." Diese kolonialen Hintergründe aufzudecken, zu recherchieren und zu belegen sei aufwendig - es mache die Geschichte über Augsburgs bekannteste historische Familien aber auch tiefgründiger, spannender und wahrhaftiger.

Postkoloniale Perspektive als Bereicherung

Deshalb startet das Museum jetzt auch eine Podcastreihe, die die zwei Seiten der Geschichte zeigen will, erklärt Kuratorin Katharina Dehner. "Jetzt sind wir an einem Punkt, wo beide Seiten sich besser verstehen und wir in einen Austausch kommen." Es sei eine Bereicherung, diese Themen aufzugreifen und in die Ausstellung über die Fugger und Welser mit aufzunehmen.