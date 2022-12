Koloniale Raubkunst: Was muss in Bayern zurückgegeben werden?

Jedes Königshaus der Welt wäre wohl stolz auf so eine Ahnengalerie: Kunstfertig geschnitzt, aus einem Elefantenstoßzahn, zeigt sie die Vorfahren des Königs von Benin. Die königliche Ahnengalerie aus Elfenbein ist einer der Hingucker in der Afrikasammlung des Museums Fünf Kontinente in München.

Benin-Plastiken auch in Bayern

Doch das könnte sich bald ändern, sollte das Prunkstück zurück nach Afrika gehen. Denn Museumsdirektorin Uta Werlich ist sich ziemlich sicher, dass das Kunstwerk geraubt wurde. Im Jahr 1897 wüteten und raubten britische Soldaten während der Eroberung des damaliges Königreichs Benin. Die Beute verscherbelten sie anschließend in ganz Europa. Auch nach Deutschland gelangte einiges an Raubkunst.

Baerbock: "Rückgabe an Nigeria überfällig"

Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Besuch in Nigeria an diesem Dienstag 20 Benin-Bronzen zurückgegeben, weitere sollen folgen. Die Kunstwerke befanden sich bislang verteilt in fünf in deutschen Museen. "Es war falsch, diese Bronzen zu stehlen. Es war falsch, diese Bronzen zu behalten. Und es ist mehr als überfällig, dass diese Bronzen in ihre Heimat zurückkommen", sagte Baerbock in der Nigerianischen Hauptstadt Abuja.

Große Raubkunst-Bestände in Bayerns Museen

Auch Bayern will jetzt einen Großteil geraubter Kulturgüter aus dem ehemaligen Königreich Benin zurückgeben. Dessen ehemaliges Staatsgebiet liegt vor allem im heutigen Nigeria. Hier wird schon an einem Museum gebaut. Mehr als 1.100 Kulturgüter aus Benin, überwiegend in Bronze gegossene Figuren, Gedenkköpfe und Tafeln, wurden mittlerweile in ganz Deutschland gezählt.

50 Benin-Objekte in München

Das Museum Fünf Kontinente in München weiß von rund 50 Objekten in seiner Sammlung. Laut Direktorin Uta Werlich ist die Herkunft längst nicht bei allen geklärt. Nur bei fünf dieser 50 Benin-Objekte sei klar, dass sie geraubt, also den Eigentümern mit unmittelbarer Gewalt entrissen wurden. Bei den jetzt an Nigeria zurückgegebenen 20 Exponaten war keines aus dem Münchner Museum dabei. Über das weitere Vorgehen zu den fraglichen Stücken des Museums konnte eine Sprecherin auf Anfrage aktuell keine Auskunft geben.

3.000 Südseeexponate in Nürnberg

Die Wissenslücken sind gewaltig – auch in Nürnberg. Die Naturhistorische Gesellschaft (NHG) besitzt etwa 3.000 Südsee-Exponate. Masken, Boote, Köpfe und Figuren. Die Bandbreite ist gewaltig. Nur etwa ein Zehntel sei auch in der Ausstellung des Naturhistorischen Museums zu sehen, sagt NHG Vorsitzende Gabriele Prasser. Doch die aktuelle Diskussion habe ihr die Augen geöffnet. "Es ist zum Teil herzzerreißend, was auf den Inseln der Südsee stattgefunden hat", sagt die ehrenamtliche Vereinsvorsitzende, mit Blick auf sogenannte Strafexpeditionen der deutschen Kolonialtruppen in Papua-Neuguinea.

Rückgabe komplizierter als gedacht

Doch bevor Prasser über die Rückgabe einzelner Sammlungsstücke reden will, müsse zunächst die genaue Herkunft jedes Objekts überprüft werden. "Ich will keine gestohlenen Sachen im Museum haben, das ist ganz klar. Aber solange wir nicht wissen, wem was gehört hat, können wir es auch nicht zurückgeben", sagt Prasser. "Wir können nicht einfach sagen, das geben wir jetzt zurück. Wo ist das nächste Schiff in die Südsee?" Die naturhistorische Gesellschaft in Nürnberg hat inzwischen Kontakt mit dem Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg aufgenommen. Dort werden Sammlungen und Museen dazu beraten, wie sie mit Exponaten aus kolonialem Kontext umgehen können.

Aus Pietät: Schädel werden nicht mehr gezeigt

In Nürnberg werden ab nächstem Jahr externe Provenienzforscher die Sammlung begutachten. Es sind Ethnologen, die sowohl Kontakt in die Herkunftsländer der Exponate haben, als auch zu anderen Museen in Deutschland mit ähnlichen Sammlungsschwerpunkten. Bis hier Ergebnisse vorliegen, kann es noch einige Jahre dauern. Aber in einem Punkt haben die Nürnberger sehr bald auf die Diskussion über den Kolonialismus reagiert: Menschliche Überreste, also verzierte Schädel, mit denen die Papua ihrer Angehörigen gedachten, wurden aus der Ausstellung in Nürnberg entfernt – aus Pietätsgründen.

Problematische Herkunft oft jahrelang ignoriert

Wann und unter welchen Umständen Kulturgüter aus den ehemaligen Kolonien in Afrika und Asien nach Europa kamen, war jahrzehntelang kein Thema für die Völkerkunde-Sammlungen. Die Provenienz-Forschung, also die Frage nach dem Woher der jeweiligen Objekte, kommt erst langsam in Gang.

Im Museum Fünf Kontinente in München durchforstet Karin Guggeis seit Ende 2019 die Kamerun-Bestände des Museums. Eine durchaus bedeutende Sammlung. Schließlich war Kamerun von 1884 bis 1916 eine von vier deutschen Kolonien in Afrika.

Nicht alles ist "Raubkunst"

Der bayerische Offizier Max von Stetten (1860 in Nürnberg geboren, 1925 in München gestorben) war dort einige Jahre Kommandeur der sogenannten "Kaiserlichen Schutztruppe". Mehr als 200 Kunstgegenstände hat er in seiner Zeit als Kolonialherr gesammelt und nach München gebracht. Was er geraubt und was er davon gekauft hat, will Karin Guggeis Objekt für Objekt klären: "Damals gab es anscheinend schon so einen Markt für Europäer, wo sie halt bestimmte Dinge bestellt haben, bzw. in Auftrag gegeben haben, um diese Dinge dann mit zurückzunehmen nach Europa." Viele Armreifen aus der Kamerun-Sammlung seien daher wohl keine Raubkunst, meint Karin Guggeis.

Detektivarbeit in den Archiven

Anders bei einer Reliquienfigur aus Ebenholz, mit markanten Lippen und Goldringen, die prominent in einer Vitrine der Afrikasammlung des Münchner Museums zu bewundern ist. Im Eintrag in das Eingangsbuch des Museums wurde die Figur vor mehr als 120 Jahren eindeutig als Kriegsbeute deklariert: "Geschenk des Rittmeisters Max von Stetten aus dem Krieg von Aktona am Junongfluß in Jaunde".

Trotzdem ist die Rückgabe an Kamerun längst noch nicht ausgemacht. Das Museum Fünf Kontinente möchte Objekte aus seiner Sammlung eigentlich nur an Nachfahren der ursprünglichen Eigentümer zurückgeben. Die sind aber fast nicht zu ermitteln.