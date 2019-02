Überraschung in Kassel: "ruangrupa" leitet die Documenta 2022

Freitagmittag platzte in Kassel eine kleine Bombe. „Raum der Kunst“ heißt übersetzt aus dem Indonesischen das Kollektiv „ruangrupa“, das 2022 die nächste Documenta leiten und kuratieren soll. Die Findungskommission begründete ihre Entscheidung in Kassel damit, dass das Kollektiv "nachweislich in der Lage sei, vielfältige Zielgruppen – auch solche, die über ein reines Kunstpublikum hinausgehen – anzusprechen und lokales Engagement und Beteiligung herauszufordern." Der kuratorische Ansatz von "ruangrupa" fuße auf einem internationalen Netzwerk von lokalen Community-basierten Kunstorganisationen.

Bisher wurde die Documenta seit 1955 immer nur von Einzelpersonen wie Cathérine David, Carolyn Christov-Bakargiev, Harald Szeemann, Jan Hoet oder zuletzt 2017 vom Polen Adam Szymczyk geleitet. „ruangrupa“ wurde auf der Pressekonferenz vertreten von seinen Mitgliedern Farid Rakun und Ade Darmawan. Sie erklärten: "Wir wollen eine global ausgerichtete, kooperative und interdisziplinäre Kunst- und Kulturplattform schaffen, die über die 100 Tage der „documenta 15“ hinaus wirksam bleibt."

Was "ruangrupa" für die Documenta planen

Überdies ginge es den zehn Mitgliedern von „ruangrupa“ um neue Modelle der Ressourcennutzung, auch ökonomisch: "Wenn die Documenta 1955 antrat, um Wunden des Krieges zu heilen, warum sollten wir nicht versuchen, mit der „documenta 15“ das Augenmerk auf heutige Verletzungen zu richten? Insbesondere solche, die ihren Ausgang im Kolonialismus, im Kapitalismus oder in patriarchalen Strukturen haben. Diesen möchten wir partnerschaftliche Modelle gegenüberstellen."

Das zehnköpfige Kollektiv „ruangrupa" aus Indonesien war bereits an Gruppenausstellungen wie der Gwangju Biennale in China, der Istanbul Biennale, der Biennale Sao Paulo in Brasilien sowie 2017 an „Cosmopolis" im Centre Pompidou in Paris beteiligt.

