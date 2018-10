Warum Rapper Kollegah mit seinen "Boss-Geboten" so durchstartet

Gibt es einfach zu viele Loser?

Kollegah nennt sich selbst Alpha und Boss, das sind aber erstens keine geschützten Begriffe und zweitens: Muss das in der Welt des Deutschrap, in der nicht alles echt ist und jeder das von sich behauptet, nicht viel bedeuten. Nahezu jeder männliche Rapper wird in seinen Songs behaupten, er hätte viel Geld, viele Frauen, viele Autos und viel Respekt. Kollegah ist nur eine Kunstfigur. David Bowie stellte sich als Alien dar. Hätte er ein Buch darüber geschrieben „Das ist Alien“ – wäre das ein Sachbuch? Hoffentlich nicht. Aber Kollegahs Titel wird ja gekauft. Wenn also viele Leser ein Buch kaufen, das angeblich erklärt, wie man ein Alpha wird, ein Anführer, könnte man daraus schließen: Es gibt einfach zu viele Loser, oder "Lauche", wie Kollegah sagt, die doch nur ein bisschen höher klettern wollen, auf der gesellschaftlichen Leiter.

Diese "Lauch"-Loser sind Kollegah-Fans. Damit ist doch schon alles gesagt – oder nicht? Nein, leider nicht. Denn das Sachbuch "Das ist Alpha" ist nicht ernst gemeint im Sinne einer authentischen Darstellung des Autoren. Die Kunstfigur Kollegah ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und Rapper und Muskelprotz – aber eben eine Figur. Und die schreibt ein Buch darüber, wie man ist wie sie. Das ist in etwa so, als würde man ein Buch von Kermit dem Frosch kaufen mit dem Titel "So hüpfen Sie richtig – Übungen für gesunde Frosch-Beine". Sicher, ein Frosch sollte sich mit dem Hüpfen auskennen, aber Kermit existiert nun mal nicht wirklich. Genauso ist es mit Kollegah. Würde man alle Formulierungen wegstreichen, die zur Kunstfigur des Rappers gehören, bleibt: Ein sehr billiges Motivationsbuch. Mit zugrunde liegenden Weisheiten wie: Arbeite hart an dir. Oder: Lerne aus den Fehlern anderer.

Kollegah und die Startup-Kultur

Aber: Die simplen Regeln reichen nicht, es muss immer auch um Muskeln gehen, um Frauen, die grundsätzlich attraktiv sein sollten, und es muss blöde Sprüche regnen. Die Figur des Kollegah ist ein Alleskönner. Damit verkörpert er die ständige Selbstoptimierung des Einzelnen, genauso wie die Sehnsucht nach einfachen Regeln. Sie fühlen sich gut? Das reicht aber nicht, Sie sollen sich großartig fühlen! Sie mögen Ihren Job? Nein, sie haben den besten Job der Welt – der sie aber nicht definiert! Dass dieses Buch so gut verkauft wird, kann bedeuten: Entweder sehr viele Menschen sind sehr unglücklich und erwarten sich ernsthaft Rat von einer Popkunstfigur. Oder sehr viele Menschen erkennen das Überspitzte und machen sich über die Leistungsgesellschaft lustig, die Kollegah auch in einigen seiner Songs überdreht repräsentiert.

Am Wahrscheinlichsten allerdings ist eine dritte Variante: Dass genau die Fans, die sich auch Kollegahs Alben kaufen und vorbestellen, blind dieses Buch gekauft haben. Tendenziell junge Fans. Die dann zu tatsächlichen Kollegahs herangezogen werden. Zu Möchtegern-Machern und Muskel-Geschäftsmännern. Und wenn sie dem in einigen Jahren endlich entwachsen sind, findet sich sicher ein neues Sachbuch auf dieser Liste: "Startup-DNA", von Frank Thelen, aus der Geschäftsideen-Fnanzierungs-Show "Die Höhle der Löwen". Seien wir ehrlich: Kollegah und die Startup-Kultur sind sich sehr ähnlich.