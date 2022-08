Jazz mit Feeling: Kokoroko und ihr Debütalbum "Could We Be More"

Es sei ganz schön frustrierend, erklärt Cassie Kinoshi, Saxofonistin von Kokoroko, wenn man Musik studiere an einer Elite-Hochschule wie dem Trinity College Of Music in London und kein einziger Komponist, keine einzige Komponistin, deren Werke hier vermittelt würde, stamme aus Afrika, dem Kontinent, von dem viele Vorfahren der Kokoroko-Mitglieder kommen. Dabei habe doch Fela Kuti, der nigerianische Musikrebell und Afrobeaterfinder einst am Trinity College studiert. Das zumindest mache den Nachgeborenen Mut.

Rhythmus und Wohlklang

Kein Wunder, dass das Gros der Stücke des Debütalbums von Kokoroko die Hörerschaft mittels eines traumhaften Flows entführt. Kein Swing à l'americaine und kein 70er-Jahre-Funk, sondern der unterschwellig fließende Afrobeat, Rhythmen aus dem "globalen Süden", wie man heutzutage Länder nennt, die früher als "Dritte Welt" abgetan wurden. Kokoroko bestehen aus einem dreiköpfigen, rein weiblichen Bläsersatz um die energische Trompeterin Sheila Maurice-Grey.

Erstaunliche Fortschritte hat die Posaunistin Richie Seivwright gemacht, die beim letzten Kokoroko-Konzert der Band in München nicht recht überzeugen konnte, obwohl ihrem ambitionierten Spiel der Ehrgeiz anzumerken war. Die Rhythmusgruppe bilden zwei Schlagzeuger bzw. ein Drummer und ein Perkussionist, zwei Tastenkünstler und ein Gitarrist sorgen dafür, dass die Rhythmik mit ausreichend vielen Harmonien unterfüttert sind, dass der Wohlklang nicht zu kurz kommt beim Wohlfühljazz dieser hochgehandelten Formation aus London.

Ein gelungenes Debütalbum

"Sei stark!", heißt Kokoroko in der Sprache der westafrikanischen Urhobo, eine Ermutigung also, ein Appell. Gegründet wurde das Ensemble bereits vor acht Jahren. Seitdem taucht der Bandname regelmäßig auf sogenannten "Rising-Star"-Listen auf, was natürlich einen enormen Druck aufbaut. Neu erfinden lässt sich die Musik bekanntlich nicht. Deutlich ist auch, dass Kokoroko es vielen recht hat machen wollen – beseelt soll ihre Musik sein, Jazz mit Feeling und Groove! Was ja nicht schlecht sein muss. Erinnert sei an die Crusaders, jene US-Band, die den schwarzen Funk auf leutselige Weise mit Spielweisen des Jazz verband. Ein herzerwärmendes Unternehmen war das, das Maßstäbe setzte für Togetherness, rhythmische Leichtigkeit bei gleichzeitigem Tiefgang der Improvisationen.

Auf so etwas läuft es hinaus, das gelungene Debütalbum von Kokoroko. Trotz der recht entspannten Rhythmik merkt man den Aufnahmen doch auch den Erwartungsdruck an, der auf den jungen Musikerinnen und Musikern lastete. Aber keine Angst, das wird schon: einfach weiter viel live spielen und zusehen, wie sich die Leute vor der Bühne dazu tanzen und bewegen. Bis dahin bleibt dem Publikum nur übrig, die Aufnahmen des Oktetts zu genießen. "Could We Be More" ist ein stimmungsvolles, abwechslungsreiche Debüt.