Kötztinger Pfingstritt bleibt Männersache

Zum ersten Mal seit Jahrhunderten müssen jetzt auch Frauen beim traditionellen Memminger Fischertag zugelassen werden - bisher eine reine Männersache. Das hat am Mittwoch das Landgericht im schwäbischen Memmingen entschieden.

Auf andere Brauchtumsveranstaltungen in Bayern hat das Urteil vorerst aber wohl noch keine Auswirkungen. In Bad Kötzting im Landkreis Cham jedenfalls geht man davon aus, dass der Pfingstritt auch weiterhin eine Männersache bleibt.

Auf geschmückten Pferden nach Steinbühl

Jedes Jahr am Pfingstmontag treffen sich mehrere hundert Reiter in Bad Kötzting, um dann mit ihren geschmückten Pferden betend in den benachbarten Ort Steinbühl zu reiten, um ein uraltes Gelübde zu erneuern. Seit 2004 hat der Pfingstritt den Rang einer eucharistischen Prozession, also einer kirchlichen Veranstaltung. Diesen Hintergrund nehme die Stadt sehr ernst und wollte deshalb dieses Männerbrauchtum bewahren, heißt es von den Verantwortlichen.

Kein Kulturerbestatus ohne Frauen

Der Bad Kötztinger Pfingstritt hat sich schon zwei Mal für das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes beworben. Die Kommission lehnte die Bewerbung aber ab. Ein Grund dafür ist, dass keine Frauen an der Reiterprozession teilnehmen dürfen. Die Stadt hätte für die Eintragung ins Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes die Vorgaben für die Prozession ändern müssen. Laut Pfingstreferent Sepp Barth kam diese Option für Bad Kötzting aber nicht in Frage.

"Unsere Erfahrung ist, dass die Diskussion 'Warum keine Frauen beim Pfingstritt?' nur von Außenstehenden gestellt wird. Von Leuten und Frauen aus der Region wird diese Frage gar nicht gestellt." Pfingstreferent Sepp Barth

Immerhin gibt es eine Pfingstbraut

Nach Meinung Barths sollte in der Debatte das komplette Pfingstbrauchtum betrachtet werden. Da kämen nämlich durchaus Frauen vor, zum Beispiel die Pfingstbraut. Sie und ihr Bräutigam stünden tagelang Mittelpunkt der Pfingstfeierlichkeiten.

Die Entstehung des Pfingstritts

Der Kötztinger Pfingstritt geht zurück auf eine Legende aus dem Jahre 1412. Ein Pfarrer wollte einem Sterbenden die Sakramente in das sieben Kilometer entfernte Dorf Steinbühl bringen. Da aber Räuber am Wege lauerten, wurde der Geistlichen von mutigen Burschen aus Bad Kötzting begleitet und beschützt. Bei ihrer Rückkehr schworen sie sich damals, den Ritt jedes Jahr zu wiederholen. Der Bad Kötztinger Pfingstritt ist eine reine Männerwallfahrt und zählt zu den größten Bitt-Prozessionen Europas.