Könnte China bald die kulturelle Vormachtstellung übernehmen?

Bei der feierlichen Zeremonie zur Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris konnte man erstmals wieder einen Hauch davon spüren – von der lässigen, emphatischen Inszenierung einer sich selbst feiernden Nation. Kurz: Man erinnerte sich an den amerikanischen Mythos des American Way of Life, der so viele Menschen weit über die USA hinaus beeinflusst und mitgerissen hat. Ein Mythos, der sich möglicherweise in den letzten vier Trump Jahren im Grunde selbst zerstört hat. Wer aber könnte eventuell die Rolle einer globalen Leitkultur, einer kulturellen Vormachtstellung übernehmen? Müsste man nach China schauen? Barbara Knopf hat mit dem Journalisten Shi Ming gesprochen, der seit 1989 in Deutschland arbeitet.

Barbara Knopf: Herr Shi, die chinesische Führung drängt mit großer Wirtschaftsmacht an die Spitze im globalen Gefüge. Spielt die Kultur dabei eigentlich auch eine Rolle?

Shi Ming: Nein. Die chinesische Kultur ist heute in Peking und Shanghai kaum noch erkennbar. Überall sind es die europäischen und amerikanischen Werbungen, Gesichter, Figuren, die als Vorbilder gelten. Auch die chinesische Führung spricht, wenn sie nicht gerade von ihrer Ideologie spricht, eher eine, sagen wir mal "Ingenieurssprache", die auch hierzulande sehr gängig ist.

Insofern würde ich die chinesische Kultur, falls es so eine chinesische Kultur heute noch gibt, nicht als Erfolgsfaktor einstufen. Sie ist kein bleibender Faktor, sondern hängt ein bisschen von der Konjunkturlage, von der Propaganda, von der Psychologie ab.

Aber täuscht der Eindruck, dass Peking dennoch einen kulturpolitischen Einfluss auf diverse Länder, vielleicht verbunden mit der Wirtschaftsmacht, nehmen möchte? Spielen da zum Beispiel die weltweiten Konfuzius-Institute eine Rolle, um Druck auszuüben?

Die Konfuzius-Institute sind längst keine Kulturinstitutionen mehr. Konfuzius-Institute haben laut internen Beschreibungen eine Funktion der sogenannten Soft Power des chinesischen Staates. Das heißt, Konfuzius-Institute haben überall dafür zu sorgen, dass unfreundliche Töne über China möglichst zum Verstummen gebracht werden. Das ist keine Kulturaufgabe mehr, das ist längst schon eine politische.

Insofern haben die Konfuzius-Institute insbesondere in Europa eine sehr zwiespältige Rolle, als diese Institute oft an die deutschen und europäischen Universitäten drangehängt werden. Sie sind teilweise gar nicht mehr zu trennen von universitären Aktivitäten in Europa, als wären sie ein Teil der Universitäten. Das ist natürlich eine sehr fragwürdige Konstellation.

Da muss man wirklich fragen, ob es die chinesische Politik war oder eher die Naivität der Europäer, die da sagen, wenn China schon mit einer Kulturfigur wie Konfuzius daherkommt, müssen wir ja mit unserem Glanzpunkt, der Universität, antworten. Aber es gibt die ersten Versuche in Deutschland, die Konfuzius-Institute von der Universität abzukoppeln.

Warum ist denn diese Einflussnahme da? Sie sagten, eigentlich ist China sehr westlich orientiert, aber offensichtlich möchte man ja dennoch ein sehr eigenes Kulturverständnis in Form dieser Einflussnahme exportieren?

Ja, wenn man die politische Kultur auch als Teil der Kultur versteht, dann hat China eine gar nicht mal so uneuropäische Tradition übernommen. Wenn man an die ersten Jahrhunderte der katholischen Kirche denkt, da wurde ja auch von einer quasi zentral verwalteten Kirche Einfluss geltend gemacht auf alle Bereiche des sozialen Lebens, auf alle Bereiche der Politik. An diese sehr alte europäische Tradition knüpft die chinesische Kommunistische Partei an.

Das heißt, die Partei steht an der Spitze einer politischen Kultur, die darin besteht, dass die Partei die Wahrheit mit Löffeln gegessen hat, und nur die Partei alleine. Von daher ist es logisch, dass ein solcher Parteistaat, wenn er wirtschaftlich genügend Geld und Macht hat, seine Kultur übertragen möchte, überall in der Welt, auch in Deutschland, Frankreich, die USA. Der Konflikt zwischen einer zentralstaatlich autoritären politischen Kultur einerseits und einer demokratisch liberalen politischen Kultur andererseits wird so deutlich wie selten zuvor, vielleicht wie es zum Höhepunkt des Kalten Krieges mal der Fall war.

Zur Kultur eines Landes gehört auch, wie man mit seinen Bürgern umgeht. Und da kommen erschreckende Erkenntnisse aus China, wo der eigene Bürger komplett datenüberwacht ist.

Ja, das ist sehr zentral. Aber in China regt sich Widerstand, sogar im chinesischen Verwaltungsapparat. Natürlich gibt es überall Überwachungen, z.B. über die chinesischen Social Media, über WeChat – hier in Deutschland heißt es WhatsApp. Diese WeChat-Funktion ist so stark, dass auch Chinesen mit WeChat in Deutschland überwacht werden.

Aber wenn man die chinesische Diaspora in Nordamerika beobachtet, sind es sehr viele Diskutanten, die gar nicht dort leben, sondern in China. Wie können sie eigentlich an solchen Diskussionen teilnehmen? Sie können daran teilnehmen, weil sie Wege ausgedacht haben, um die anderen Social-Media-Plattformen zu nutzen, sich dort zu registrieren. Diese Bewegung, die jetzt Millionen Chinesen erfasst hat, zeigt deutlich einen aufkeimenden Widerstand.

Es gibt wunderbare Studien, die zeigen, dass es so eine Art subkulturelle Sprache gibt, die alles pervertiert. Angefangen mit dem Beispiel von Winnie-the-Pooh, dieser amerikanischen Cartoon- Figur, die in China eingeführt wird, um eine ironische Botschaft gegen den Staatspräsidenten Xi Jinping zu signalisieren. Inzwischen gibt es auch schon politische Witze. Sie sagen das natürlich in einer langen Tradition der Anspielungen, der Ironie, der Pervertierung.

Inzwischen gedeiht diese Kulturszene so weit, dass die chinesische Partei extra einen Beschluss gefasst hat, der da lautet, wir verbieten alle Versuche, die nur scheinbar unsere Partei glorifizieren. Allein dieser Beschluss zeigte, wie wirkungsstark solche Subkultur geworden ist.

Ich finde, es klingt dann doch ganz gut für einen Kulturexport, eine Öffnung, die so von unten heraufdrängt!

Ja, ich glaube ein Wertetransport findet nicht nur auf staatspolitischer Ebene statt, der transportiert sich im Alltag auch schon.