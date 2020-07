Können Musiker Trump die Verwendung ihrer Songs verbieten?

Die Liste von Musiker*innen, die schon mal gegen die Verwendung ihrer Songs bei Wahlkampfveranstaltungen und anderen Auftritten von Donald Trump protestiert haben, wird immer länger. Sie reicht von Adele und Rihanna über Bruce Springsteen, Elton John oder Pharrell Williams bis zu Bands wie Guns N' Roses, den Rolling Stones, R.E.M. und Queen. Und das sind nur die prominentesten – die Liste ist noch erheblich länger. Manche Kommentare der Musiker*innen oder ihrer Sprecher*innen sind durchaus kabarettreif. Als Donald Trump 2016 seine Ehefrau Melania zu den Klängen des Beatles-Songs "Here Comes The Sun" auf die Bühne holte, protestierten die Erben von George Harrison energisch, ließen aber gleichzeitig verlauten, die Verwendung des Harrison-Songs "Beware of Darkness" bei einer Trump-Veranstaltung hätten sie wohl erlaubt.

Abmahnung bewirken nichts

Können Musiker wirklich nicht mehr tun, als per Twitter ein "This is NOT ok" in die Welt schicken, so wie Neil Young, nachdem Donald Trump letzte Woche nach seiner Rede am Mount Rushmore zum wiederholten Mal Youngs "Rockin' In The Free World" abspielen ließ? Oder sich energisch gegen Rassismus und Diskriminierung aussprechen wie die Familie von Tom Petty, dessen Hit "I Won't Back Down" zentraler Bestandteil von Trumps Auftritt in Tulsa war, seinem Wahlkampfauftakt nach dem Corona-Lockdown.

Nun, die Künstler können Trump über ihre Rechtsanwält*innen eine sogenannte "cease and desist letter" zukommen lassen. Das ist in den Vereinigten Staaten etwas Ähnliches wie im deutschen Recht eine Abmahnung. Allerdings hat Donald Trump solche Abmahnungen bisher häufig ignoriert. Den Songs "Start Me Up" der Rolling Stones etwa hat er 2016 während seiner Wahlkampagne trotz Abmahnungen ständig gespielt. Seine Begründung, solange er Lizenzgebühren zahle, dürfe er das.