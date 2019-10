Knutschen für Gott und Spanien: "Don Carlos" in Stuttgart

Grandios auch Ksenia Dudnikova als Prinzessin von Eboli: Eine Hofdame wie ein Vulkan, und wenn die Lava aus ihr herausbricht, ist niemand mehr sicher. Die einzige Lichtgestalt in dieser schwarzen Hölle ist Elisabeth, die Tochter des französischen Königs, die dem Frieden zuliebe nach Spanien verheiratet wird, den Armen ihre Goldkette schenkt, den Männern ihre Aufmerksamkeit, und ständig selbstlos, aber vergeblich zwischen all den Macho-Kerlen zu vermitteln versucht.

Immer saubere Hände

Mag sein, dass an dieser stark idealisierten Figur zu merken war, dass eine Frau inszeniert hat, wenngleich es insgesamt gewiss keine feministische Deutung war. Allerdings eine, die eindrücklich vorführte, wie systematisch schon die Kinder in einer Gewaltherrschaft abgerichtet, dressiert werden. Philipp II. tritt hier als faschistischer General auf, der sich gern die Hände parfümiert, bevor er sie in den schwarzen Lederhandschuhen verschwinden lässt und vor der Ketzerverbrennung Wert legt auf eine liturgische Waschung: Es sind solche Details, die diesen "Don Carlos" so spannend, so beklemmend lebensnah machen.