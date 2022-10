Knoblauch hilft nicht: "Dracula" im Deutschen Theater München

Auf die wilde Kutschfahrt durch den Wald hinauf zum unheimlichen Schloss muss das Publikum zwar verzichten, aber dennoch wird es mächtig durchgerüttelt in dieser Musical-Version von Bram Stokers "Dracula". Regisseur Alex Balga bremst in gut zweieinhalb Stunden weder für Bäume, noch für Särge, sondern drückt von Anfang bis Ende ordentlich aufs Tempo, was bestens zur vorwärtstreibenden, rockigen Musik von Komponist Frank Wildhorn passt. Er hält sich nicht mit transsilvanischer Folklore auf und spart auch an britischer Noblesse, obwohl die Handlung natürlich in Rumänien und London spielt. Stattdessen setzt der gebürtige New Yorker Wildhorn auf durch und durch amerikanischen Sound mit viel Schlagzeug, etwas Funk, gewürzt mit Balladen und hier und da sparsam eingesetzten Chorsätzen. Das klingt ungewöhnlich für ein Musical und ist erfreulich "zuckerfrei".

Viktorianische Optik führt in die Irre

Die stehenden Ovationen am Schluss galten aber natürlich vor allem den charismatischen Hauptdarstellern: Thomas Borchert ist ein kraftvoll-maskuliner Dracula, dem nicht nur seine drei blutsaugenden Gehilfinnen sofort zu Füßen liegen. Patrick Stahnke ist als Abraham van Helsing ein kerniges Trumm von einem Vampirjäger, Roberta Valentini als Mina Murray eine energische und selbst bestimmte Frau, die sich ihr Recht auf Lust und Leben von niemandem bestreiten lässt, schon gar nicht von ihrem etwas farblosen, aber durchaus zu einer Mini-Orgie aufgelegten Ehemann Jonathan Harker (sehr überzeugend gespielt von Philip Schwarz). Insofern führt die viktorianische Optik von Ausstatter Sam Madwar und Kostümdesignerin Irina Hofer mit Teetassen und Kerzen etwas in die Irre, denn dieses Ensemble hätte sich ebenso gut in einem Berliner Hinterhof unserer Tage begegnen können.