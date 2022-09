Knallbunte Stadtansichten von Nürnberg in der Kulturscheune

Knallbunte Stadtansichten und 3D-Panoramen von Nürnberg sind ab Donnerstag (22.09.22) in der Kulturscheune in Nürnberger Zirkelschmiedsgasse zu sehen. Am Dienstag wurde die Ausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt.

Spiegelung und Widerschein: "Schaufenstergeschichten"

Die Nürnberger Künstlerin Daniela Paulus hat die Ansichten aus Papier gestaltet und hintereinander geklebt, so dass die Gebäude in den Schaukästen dreidimensional wirken. Außerdem zeigt die Ausstellung Fotografien der Künstlerin von Schaufenstern, in denen sich Straßenszenen spiegeln. Die Bilder tragen den Titel "Schaufenstergeschichten".

Skulptur "Goldener Ring"

Auch eine Skulptur der Künstlerin ist zu sehen: Und zwar ein goldener Ring, so groß, dass man sich in ihn hineinsetzen kann. Die Skulptur stellt den sagenumwobenen Goldenen Ring des Schönen Brunnens dar. In Nürnberg erzählen sich die Menschen, dass der Goldene Ring Wünsche erfüllen könne.

Die Ausstellung wird vom Verein der Altstadtfreunde Nürnberg organisiert und findet bis zum 16. Oktober statt. Der Eintritt ist frei.