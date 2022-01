Knackig und kurz: Rock von den Cutthroat Brothers

Wie kommt der Teufel nach Berlin?

Vom "Teufel in Berlin" singen die Cutthroat Brothers auf dem Titelsong ihres neuen Albums. Wieso im Song einer US-Band der Teufel ausgerechnet in Berlin auftaucht? Die Antwort ist einfach: In Berlin ist die Burlesque-Truppe The Velvet Creepers zu Hause, die mit den Cutthroat Brothers gelegentlich bei Konzerten auf der Bühne steht und auf dem Artwork des Albums und im Video zum Song "Devil in Berlin" zu sehen ist.

Ein Mal, im Lied "Like a Zombie", ist auf dem Album auch eine Orgel zu hören. Die spielt Jack Endino, bekannt als Produzent von Bands wie Nirvana, Soundgarde und Mudhoney.

Er hat alles produziert, was die Cutthroat Brothers seit Beginn ihrer Karriere aufgenommen haben, und hat ihnen auch dieses Mal zu einem gleichzeitig satten und rasiermesserscharfen Sound verholfen.

Dieses Album ist der richtige Stoff für alle, die gleichermaßen Punk, Blues und Psychobilly goutieren und Rocksongs knackig und kurz mögen. Und cool und lakonisch – selbst da, wo es (fast!) romantisch wird.

"Devil in Berlin" von The Cutthroat Brothers and Mike Watt ist bei Hound Gawd! Records / Rough Trade erschienen.