Klostergemeinschaft: Zusammenleben als hohe Schule der Liebe

Dreimal am Tag ruft die Glocke der Kapelle zum Gebet: Für die evangelischen Schwestern der Communität Christusbruderschaft Selbitz in Oberfranken ist der gemeinsame Glaube der Grund für ihr Zusammenleben, erzählt die Priorin Sr. Birgit-Marie Henniger: "Uns verbindet dieser Ruf, diese Entscheidung, in so einer Lebensform zu leben."

Vier Generationen bringen ein spannendes Zusammenleben

Doch die gemeinsame Entscheidung zu diesem Leben ist in gewisser Weise nur der erste Schritt. Denn dann wird es erst spannend, sagt die Priorin: "Weil wir eben wirklich sehr sehr verschieden sind. Wir sind vier Generationen mit unterschiedlichsten Charakteren."

Gegründet wurde die Communität Christusbruderschaft 1949 von Pfarrer Walter Hümmer und dessen Frau Hanna als evangelische Gemeinschaft von Frauen – und Männern, von denen jedoch nur noch drei zur Communität Christusbruderschaft mit ihren verschiedenen Konventen gehören.

Im Ordenshaus in Selbitz sind rund 60 Schwestern zuhause. Neben altgedienten Schwestern, die schon ihren Ruhestand genießen dürfen und denen, die sich noch voll in der Altenpflege und den anderen Aufgabenbereichen der Communität einbringen, gibt es derzeit in Selbitz auch drei Novizinnen. Sie sind an dem durchgehend weißen Schleier zu erkennen.

Noviziat, weit ab vom "alten Leben"

Die Novizinnen machen sich mit den praktischen Regeln und theologischen Grundlagen vertraut, erzählt die Novizin, Schwester Bianca Pocher: "Glauben heißt Ehren. Glaube ist Vermählung mit Christus."

Innerhalb der ersten sechs Monate nach dem Umzug in die Gemeinschaft wird erwartet, dass Kontakte ins "alte Leben" deutlich reduziert werden. Nicht für jede ist das ein leichter Schritt, so wie für Schwester Martina Stieber. Die Novizin, nennt sich selbst einen Beziehungsmensch, dem diese Kontaktbeschränkung zunächst sehr schwer gefallen ist.

"Dennoch habe ich im Nachhinein mir eingestehen müssen: Ja, anders wäre es auch nicht gegangen, weil man auch Raum braucht, innerlich und äußerlich, um hier anzukommen und reinzuwachsen, weil es sich so sehr vom Alltag unterscheidet, den man sonst lebt, wenn man 34 Jahre alt ist." Sr. Martina Stieber, Novizin

Der Glaubensweg jeder einzelnen Schwester ist sehr individuell, und die Erwartungen an ein Leben im Kloster sind verschieden. Da braucht es eine verbindliche Einbettung, findet Sr. Bianca Pocher: "Das fand ich hier schön, als klar war, hier ist der Ort, hier will ich das probieren, dass hier so ein bisschen gleich 'Gottverrückte' sind, also auch Menschen, die da eine ähnliche Sehnsucht spüren, die sich aber nebeneinander stellen lassen, auch um sich Korrektiv zu sein."

Von den Erfahrungen anderer lernen

Bei Schwester Susanne Aeckerle ist der Eintritt in die Gemeinschaft 27 Jahre her. Doch sie kann sich gut an die Unsicherheiten des Anfangs erinnern. "Wie soll man hier eigentlich sein? Wem muss ich jetzt wie entsprechen?", hat sie sich gefragt. "Das war ein Lernprozess, auch zu lernen, ich darf einfach ich selber sein, weil die anderen es auch sind. Jetzt ist es sehr vertraut und es ist schön, 27 Jahre mit Menschen auf dem Weg zu sein. Das macht mich glücklich."

Auch der geistliche Austausch bis ins hohe Alter ist selbstverständlicher Teil des Zusammenlebens, der die Schwestern miteinander verbindet und von dem die jüngeren Schwestern profitieren können. Die Lebens- und Glaubenserfahrungen der Älteren können den eigenen Weg leichter machen: Wie haben die anderen das hinbekommen, als Einzelne in einer so besonderen Gemeinschaft ein erfülltes Leben zu führen?

"Man lernt, zu vergeben"

"Unser Gründer hat immer gesagt, das gemeinsame Leben miteinander ist eine hohe Schule der Liebe und das praktizieren wir bis heute." Sr. Renate Heckel

Dass das nicht immer ohne Spannung verläuft, weiß jeder der in Gemeinschaft lebt. Doch daran könne man schließlich auch wachsen, sagt Schwester Susanne Aeckerle: "Man lernt auch, sich zu vergeben, oder im Gespräch zu sein, zu formulieren, zu sagen, warum habe ich so reagiert. Das hat viel Gespräch gebraucht und das haben wir uns aber auch genommen. Und dann ist aber auch eine ganz tiefe Beziehung gewachsen."