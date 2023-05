"Klo & Co.": Neue Ausstellung im Porzellanmuseum in Selb

Eines vorneweg: Nach Besuch der Ausstellung stellt sich vor allem ein Gefühl ein: Gut, dass wir jetzt leben in einer Zeit und in einem Land, in dem funktionierende Toiletten mit fließendem Wasser quasi selbstverständlich sind. Das war natürlich nicht immer so. Die Geschichte des Toilettengangs mit all seinen kulturellen Unterschieden im Wandel der Jahrhunderte zeigt die neue Dauerausstellung in Selb. Auf informative und vor allem auch amüsante Weise erfahren Besuchende, dass zum Beispiel bei den alten Römern das Erleichtern alles andere als eine Privatangelegenheit gewesen ist. In Gemeinschaftslatrinen entledigten sich damals an die 50 Personen nebeneinander auf Sitzbänken."Das war geselliges Kollektivkacken sozusagen, man traf sich dort geschäftlich", so Kuratorin Joana Mylek.

Die ersten richtigen Toiletten in Deutschland waren natürlich Plumpsklos, oft versehen mit einem Deckel und noch außerhalb des Haupthauses platziert. Fenster gab es keine, dafür häufiger kleine Ausschnitte in der Tür, zum Beispiel in Herz- oder Popoform, um zumindest eine gewisse Durchlüftung zu bieten. Der Nachttopf war selbstverständliches Accessoire unter deutschen Betten, wer wollte nachts im Dunkeln schon gern nach draußen zum Plumpsklo irren. Große, sanitäre Erleichterung brachten die ersten Wasserklosetts, eine englische Erfindung Ende des 16. Jahrhunderts. Bis "Otto-Normalbürger" sich aber ein richtiges WC leisten konnte, sollten noch viele Jahre vergehen.

Edle Keramiken in Weiß-Blau

Nach und nach spielte auch die Ästhetik der Toiletten eine immer größere Rolle. Wer es sich leisten konnte, kaufte handbemalte Keramik oft in Weiß-Blau. Ein echter Hingucker in der Ausstellung: Das Original-Bidet von Kaiserin Sissi von Österreich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat die Monarchin sich in der aufwändig verzierten nierenförmigen Wanne den Allerwertesten regelmäßig gewaschen, so Kuratorin Joana Mylek. Toiletten mit dreidimensionalen Löwen- oder Delfinköpfen verrieten natürlich viel über den gesellschaftlichen Stand ihrer Besitzer. Keramik setzte sich durch, da leicht zu reinigen und relativ hygienisch.

Pipi im Weltraum

Die Ausstellung zeigt zudem anschaulich, wie Raumfahrende ihr Geschäft in der Schwerelosigkeit verrichten. Ein kompliziertes und teures Unterfangen. Beim Pinkeln müssen die Männer einen Trichter am Ende eines Schlauches treffen. Für das große Geschäft gibt es einen Spezialhightech-Sitz. Unterdruck ist das entscheidende Stichwort, damit es keine Sauerei in der Kabine gibt. Die Hinterlassenschaften werden übrigens anschießend folgerichtig wieder Richtung Erde geschickt, verglühen glücklicherweise aber bei dem Eintritt in de Erdatmosphäre.

Andere Länder, andere Toiletten: So zeigt "Klo und Co" unter anderem auch eine "Hocktoilette", wie sie vor allem in vielen muslimischen Ländern vorzufinden ist. Auch in Deutschland ist dieses Modell präsent, mehr denn je, betont Kuratorin Joana Mylek. Da viele Geflüchtete 2015 vor allem aus muslimischen Ländern nach Deutschland gekommen sind, wurden viele Hocktoiletten in Flüchtlingsunterkünften verbaut. "Auch in Firmen mit vielen muslimischen Mitarbeitenden werden oft Hocktoiletten angeboten", erklärt Mylek.

Die neue Dauerausstellung in Selb startet am 13. Mai und ist bis 26. November zu besichtigen.